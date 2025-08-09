  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cincinnati Pas de troisième victoire : Leandro Riedi stoppé net 

ATS

9.8.2025 - 07:11

Issu des qualifications, Leandro Riedi (ATP 522) n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès consécutif dans le Masters 1000 de Cincinnati.

Leandro Riedi s'est incliné au 1er tour à Cincinnati vendredi.
Leandro Riedi s'est incliné au 1er tour à Cincinnati vendredi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.08.2025, 07:11

09.08.2025, 07:38

Le Zurichois de 23 ans s'est incliné 6-3 6-4 en 1h19' devant Learner Tien (ATP 55) vendredi au 1er tour du tableau principal.

Le gestion des points importants fut la clé de cette rencontre. Leandro Riedi n'a ainsi converti aucune des six balles de break qu'il s'est procurées face à l'Américain de 19 ans, 8e de finaliste du dernier Open d'Australie, qui a lui aussi bénéficié de six occasions de s'emparer du service adverse.

Impuissant dans un premier set où il n'a passé que 35% de premières balles de service, le Zurichois a manqué le coche dans la deuxième manche. C'est là qu'il s'est procuré ses six opportunités à la relance. Learner Tien n'a quant à lui eu besoin que d'une seule balle de break pour faire la différence dans ce second set...

Les deux succès obtenus en qualifications dans l'Ohio feront néanmoins le plus grand bien à Leandro Riedi, qui avait atteint le 117e rang mondial en août 2024 avant d'être freiné par deux opérations à un genou. Il va gagner quelque 90 places dans la hiérarchie pour se retrouver aux alentours du 430e rang.

Exemptée de 1er tour dans le WTA 1000 disputé à Cincinnati, Belinda Bencic (WTA 19) entrera par ailleurs en lice dimanche. La St-Galloise se mesurera à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 36), qui a facilement battu (6-1 6-3) la Néerlandaise Suzan Lamens (WTA 58) vendredi au 1er tour.

Les plus lus

Droits de douane: «la Suisse doit découvrir ce qui la rend unique, comment elle peut se vendre»
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»
Trump et Poutine se rencontreront en Alaska le 15 août
Le feu a frappé la mosquée-cathédrale de Cordoue, joyau historique andalou
Nouvelle enquête contre la procureure générale de New York
Convaincant, Yverdon tutoie les sommets du classement