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Tensions à Roland-Garros «Pas un boycott des médias», mais plus un «message d'unité»

Nicolas Larchevêque

21.5.2026

La fronde des stars du tennis mondial, qui ont promis d'écourter à 15 minutes leurs obligations médiatiques avant Roland-Garros vendredi, est un «message d'unité» des joueurs plutôt qu'«un boycott des médias», a fait valoir jeudi auprès de l'AFP l'entourage d'une joueuse de premier plan.

La fronde des stars du tennis mondial à Roland-Garros est un «message d'unité» des joueurs plutôt qu'«un boycott des médias».
La fronde des stars du tennis mondial à Roland-Garros est un «message d'unité» des joueurs plutôt qu'«un boycott des médias».
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

21.05.2026, 11:53

Une source proche des meilleurs joueurs mondiaux avait indiqué mercredi que certaines stars des circuits ATP et WTA, dont l'identité n'a pas été précisée, limiteraient à quinze minutes vendredi leurs interventions médiatiques dans le cadre du traditionnel «media day» d'avant-tournoi.

Ces quinze minutes font écho à la dotation financière des tournois du Grand Chelem, qui équivaut selon les joueurs à environ 15% des revenus des quatre épreuves phares du tennis mondial.

Depuis plus d'un an, des membres du top 10 mondial et leurs représentants négocient avec les quatre tournois du Grand Chelem pour porter à 22% la part des recettes reversée aux joueurs, sans qu'un compromis n'ait été trouvé à ce stade.

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La fronde des joueurs «n'est pas un boycott des médias, ni une grève», a insisté vendredi auprès de l'AFP l'entourage d'une joueuse du top 10 mondial.

«Nous avons un respect absolu des journalistes et du rôle qu'ils jouent», a développé cette source. Mais «après plusieurs mois de discussions» infructueuses avec les tournois du Grand Chelem, la limitation à 15 minutes du temps accordé aux médias vendredi est «un message d'unité des joueurs», argumente-t-elle.

«Les revenus des tournois du Grand Chelem ont significativement augmenté ces dernières années, mais la part de ces revenus perçue par les joueurs a décru» en pourcentage, juge l'entourage de la joueuse. «Nous demandons simplement une distribution plus équitable et un système plus équilibré pour tous les joueurs», insiste la même source.

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Alors que les meilleurs joueurs mondiaux perçoivent déjà des millions d'euros de dotation, leur mouvement d'humeur vise à défendre l'intérêt de l'ensemble des membres du circuit, assure-t-elle.

«Il ne s'agit pas que de nous (les membres du top 10) mais de tous ceux qui façonnent ce sport - les joueurs qui construisent leur carrière, ceux qui reviennent de blessure et ceux qui disputent les qualifications», insiste cette source.

Une réunion doit rassembler vendredi à Roland-Garros des membres de la gouvernance de la Fédération française de tennis (FFT) et certains représentants des joueurs, s'est fait confirmer l'AFP jeudi.

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