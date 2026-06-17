L'Italien Lorenzo Musetti, 15e joueur mondial, a annoncé mercredi son forfait pour Wimbledon (29 juin-12 juillet), dont il avait atteint les demi-finales en 2024. Ceci en raison d'une blessure à une cuisse contractée en mai à Rome.

Lorenzo Musetti doit renoncer à Wimbledon. KEYSTONE

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«La rééducation se passe très bien et les résultats médicaux sont encourageants, a écrit le Toscan de 24 ans sur son compte Instagram. Malheureusement, comme je ne suis pas en capacité de pouvoir commencer un programme d'entraînement complet, et après évaluation minutieuse, nous sommes parvenus à la conclusion difficile que je ne pourrai pas participer à Wimbledon cette année.»

«Ce n'est pas une décision facile, mais c'est la bonne», a-t-il affirmé. L'ancien no 5 mondial s'est blessé au muscle droit fémoral durant le Masters 1000 de Rome, dont il a été éliminé en 8es de finale par le Norvégien Casper Ruud. Avant Wimbledon, il avait renoncé à Roland-Garros, où il avait atteint les demies l'an dernier.