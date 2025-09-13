  1. Clients Privés
Coupe Davis L’équipe de Suisse reste en vie grâce un miracle en double

ATS

13.9.2025 - 15:45

L'espoir d'une folle «remontada» subsiste pour l'équipe de Suisse de Coupe Davis. La formation du capitaine Severin Lüthi n'est plus menée que 2-1 par l'Inde après la victoire du duo Jakub Paul/Dominic Stricker face à N Sriram Balaji/Rithvik Choudary Bollipalli en double samedi à Bienne (6-7 6-4 7-5).

La victoire du duo Jakub Paul/Dominic Stricker laisse la Suisse en vie.
La victoire du duo Jakub Paul/Dominic Stricker laisse la Suisse en vie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 15:45

13.09.2025, 16:22

Le Grison et son partenaire bernois se sont imposés 6-7 (3/7) 6-4 7-5, après être passés par tous les états d'âme dans le troisième match de cette rencontre du groupe mondial I. Ce succès tient en effet du miracle tant les deux Helvètes ont paru empruntés, surtout dans la première manche.

La paire helvétique - qui s'était retrouvée menée 5-2 après seulement 17 minutes de jeu ! - s'est retrouvée au bord du précipice à 4-4 40/A dans la deuxième manche. Dominic Stricker a sauvé cette balle de break, qui avait le poids d'une balle de match, d'un passing gagnant qui a touché la ligne de fond...

Coupe Davis. Un vendredi noir pour la Suisse, menée 2-0 par l’Inde

Coupe DavisUn vendredi noir pour la Suisse, menée 2-0 par l’Inde

Jakub Paul et Dominic Stricker sont également revenus de loin dans la troisième manche, où ils ont concédé le premier break avant de se retrouver menés 1-3. Ils ont alors avant tout profité de la fébrilité de leurs adversaires pour renverser la vapeur et redonner espoir à leur équipe.

Le plus dur reste néanmoins toujours à faire pour l'équipe de Suisse. Préféré à Jérôme Kym (ATP 155), le champion junior d'Australie Henry Bernet (ATP 603) n'a ainsi toujours pas le droit à l'erreur à l'heure d'affronter Sumit Nagal (ATP 290) dans le quatrième match du week-end.

