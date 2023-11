Jessica Pegula est en demi-finales du Masters ATS

Jessica Pegula (WTA 5) est la première qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA.

L'Américaine a dominé le no 1 mondial Aryna Sabalenka 6-4 6-3 mardi à Cancun lors de la deuxième journée du groupe A. Les deux joueuses avaient remporté leur premier match dimanche.

Jessica Pegula prend ainsi seule la tête de la poule et se trouve même assurée de la première place après la victoire en trois sets de la Kazakhe Elena Rybakina sur la Grecque Maria Sakkari 6-0 6-7 (4/7) 7/6 (7/2).

En grande difficulté sur ses jeux de service (cinq breaks concédés), Aryna Sabalenka, avec 33 fautes directes, a réussi à écarter six balles de match avant de s'incliner. Jessica Pegula n'avait pas gagné contre la Bélarusse depuis 2020 et la première de leurs six confrontations.

Aryna Sabalenka, qui doit défendre pendant le tournoi sa place de no 1 contre la Polonaise Iga Swiatek, placée dans l'autre groupe, se qualifiera pour les demi-finales si elle domine Elena Rybakina jeudi.

ATS