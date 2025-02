L'Argentin Juan Martin Del Potro, vainqueur de l'US Open en 2009, a regretté vendredi une perte de «crédibilité» généralisée dans l'affaire de dopage impliquant le numéro un mondial Jannik Sinner.

Juan Martin Del Potro trouve «bizarre» la façon dont a été traitée l’affaire Sinner. IMAGO/Icon Sportswire

AFP Nicolas Larchevêque

«Tout le monde a perdu un peu de crédibilité : l'ATP, les instances antidopage, l'image de Sinner. Je crois que personne n'a tiré quoi que ce soit de positif dans cette affaire», a déclaré l'ex-no 3 mondial, qui a récemment pris sa retraite. L'Argentin s'exprimait lors d'une conférence de presse en marge du tournoi ATP 500 de Rio de Janeiro, où il a été invité par les organisateurs.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé samedi dernier avoir conclu un accord avec Jannik Sinner en vertu duquel le triple lauréat en Grand Chelem sera suspendu jusqu'au 4 mai après son contrôle positif au clostebol (un anabolisant) en mars 2024.

Inattendue - puisque l'AMA réclamait initialement un à deux ans de suspension pour l'Italien -, cette décision a suscité des réactions critiques de certains joueurs. L'ex-no 1 mondial Novak Djokovic, titré 24 fois en Grand Chelem, a notamment pointé les «incohérences» entre les différents cas de dopage dans le tennis.

«Je trouve toute cette situation bizarre»

«Tout ce que je peux dire, c'est que je trouve toute cette situation bizarre», a pour sa part affirmé Del Potro, 36 ans.

Sinner, a-t-il rappelé, «a été testé positif à Indian Wells (en mars 2024) et toute l'affaire a été révélée» seulement cinq mois plus tard, juste avant l'US Open, par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia), qui n'a infligé que des sanctions légères à l'Italien de 23 ans. «C'est ça que je trouve bizarre», a poursuivi Del Potro.

«Si pendant des mois ils étaient au courant et ne l'ont pas rendu public, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait avant l'US Open si l'affaire était close ?», a-t-il ajouté.

Sinner plaide depuis le début de l'affaire la contamination accidentelle via un massage prodigué par un membre de son entourage.

Avec la suspension infligée par l'AMA, le no 1 mondial manquera quatre Masters 1000 (les tournois les plus importants après les Grand Chelem) mais aucun des trois tournois majeurs qui doivent encore se disputer en 2025: Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open.

