«Peut-être qu'il est juste désespéré» - L'ex de Sinner clashe un autre tennisman !

A nouveau célibataire depuis sa rupture avec Jannik Sinner en mai dernier, Anna Kalinskaya a révélé qu'un autre tennisman avait tenté de la séduire... avec insistance !

Anna Kalinskaya says Holger Rune wrote to her 10 times and then gave up 🤣🤣🤣



"He writes to everyone, it seems...He thinks too much of himself...but he's not the only one like that."😂💀 pic.twitter.com/dReAAu9MU7 — til polarity's end 🎾⚫⚪ (@lildarkcage) September 9, 2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

Dans une interview accordée à «First&Red» en marge de l'US Open, qu'elle a quitté au 3e tour, éliminée par Iga Swiatek, la joueuse de tennis russe Anna Kalinskaya (WTA 32) a lâché une petite bombe à propos d'Holger Rune (ATP 11).

«ll m'a écrit au moins 10 fois avant d'abandonner. (...) Holger Rune envoie des messages à tout le monde. Il mérite que je le dise. Il se prend pour quelqu'un d'important. Peut-être qu'il est juste un peu désespéré, mais il y en a d'autres comme lui, vous savez», a révélé l'ex petite amie de Jannik Sinner au média russe.

Une pique à laquelle le Danois de 22 ans n'a pas tardé à répondre sur X : «Ha ha ha. Nous avons peut‐être des différences culturelles qui font qu'Anna interprète un commentaire à une story (sur Instagram) comme une invitation à un rendez‐vous. Si je veux aller à un date, je demande un date. Ne t'inquiète pas.»