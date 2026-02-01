  1. Clients Privés
Open d’Australie Phénoménal ! Alcaraz complète son Grand Chelem de carrière à Melbourne

ATS

1.2.2026 - 12:55

Carlos Alcaraz a remporté dimanche son premier Open d'Australie, privant ainsi Novak Djokovic d'un historique 25e titre majeur et d'un 11e sacre à Melbourne. Vainqueur 2-6 6-2 6-3 7-5 du Serbe en finale, l'Espagnol a fait parler la foudre et la fougue de la jeunesse pour compléter son Grand Chelem de carrière.

Keystone-SDA

01.02.2026, 12:55

01.02.2026, 17:04

Déjà sacré deux fois à New York (2022, 2025), à Wimbledon (2023, 2024) et à Roland-Garros (2024, 2025), Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans et 272 jours le plus jeune joueur de l'histoire à s'adjuger les quatre trophées majeurs du tennis. Il améliore le record établi en 1938 par Donald Budge, qui avait 22 ans et 363 jours lorsqu'il avait accompli cet exploit.

Phénomène de précocité, «Carlitos» fait ainsi mieux que les membres du «Big Three». Rafael Nadal avait ainsi déjà fêté ses 24 ans lorsqu'il avait réalisé le Grand Chelem de carrière, en 2010 à New York. Roger Federer avait près de 28 ans quand il avait enfin triomphé à Roland-Garros (en 2009), et Novak Djokovic avait 29 ans et quelques jours à l'heure de son premier sacre parisien.

Carlos Alcaraz aux anges. «C’est un honneur d'écrire mon nom dans les livres d'histoire»

Carlos Alcaraz aux anges«C’est un honneur d'écrire mon nom dans les livres d'histoire»

Djokovic : «Je crois toujours en moi»

«Personne ne sait à quel point j'ai travaillé dur pour gagner ce trophée», a déclaré «Carlitos» en serrant fort la coupe. «Ce que tu fais est historique, légendaire», l'avait félicité Novak Djokovic. Beau joueur, Nole venait pourtant de laisser peut-être filer sa dernière opportunité de décrocher ce 25e Majeur qui lui permettrait de dépasser la joueuse la plus titrée de l'histoire, l'Australienne Margaret Court.

«Je crois toujours en moi, c'est nécessaire pour jouer à ce niveau. Mais je ne pensais pas revenir encore une fois à une cérémonie des trophées en Grand Chelem (sa dernière était à Wimbledon en 2024, où il avait perdu contre... Alcaraz en finale). Dieu seul sait de quoi sera fait demain et ce qui se passera dans six mois et encore plus dans douze. Alors merci, ça a été une grande aventure», a-t-il lâché, énigmatique. Le reverra-t-on à Melbourne ?

Open d’Australie. Djokovic et Alcaraz, quand deux générations se répondent

Open d’AustralieDjokovic et Alcaraz, quand deux générations se répondent

Le plus jeune avec 7 titres

Malmené dans un premier set où Novak Djokovic a évolué à un niveau stratosphérique, Carlos Alcaraz a su élever le curseur dès l'entame de la deuxième manche pour aller chercher son septième titre majeur en huit finales disputées à ce niveau. Il améliore d'ailleurs un autre record: avant lui, Björn Borg était le plus jeune joueur à conquérir un septième Grand Chelem (à 23 ans et 4 jours).

Là aussi, la comparaison s'impose. Roger Federer n'avait ainsi glané «que» trois titres majeurs avant de fêter ses 23 ans, Novak Djokovic un seul (Open d'Australie 2008). Rafael Nadal avait déjà amassé six trophées du Grand Chelem, mais quatre à Paris. Plus précoce encore que son illustre compatriote, Carlos Alcaraz est surtout déjà un joueur bien plus complet.

Novak Djokovic connaît, lui, pour la première fois les affres de la défaite en finale à Melbourne où il avait gagné ses dix premières finales. Impressionnant vendredi en demi-finale face à Jannik Sinner, il n'a pas été en mesure d'enchaîner face au deuxième «monstre» de l'ATP Tour. Son premier set fut un modèle du genre, mais le poids des ans s'est tout de même fait sentir par la suite.

Djoko n'a rien lâché, mais...

Largement dominé dans un deuxième set à sens unique, Novak Djokovic s'est accordé une pause de cinq minutes au vestiaire avant d'entamer la troisième manche. Mais le Serbe de 38 ans n'est pas parvenu à dérégler la mécanique ibère. Carlos Alcaraz a signé le break décisif à 2-2 dans ce troisième set pour prendre définitivement l'ascendant sur un Novak Djokovic moins en jambes.

Inoxydable, Novak Djokovic n'a rien lâché. Il a ainsi effacé les six balles de break auxquelles il a fait face dans le deuxième jeu de la troisième manche, se procurant même une opportunité inespérée à la relance à 4-4. Mais Carlos Alcaraz a su serrer sa garde pour triompher après 3h02 de jeu, profitant pleinement des quatre fautes directes commises par son adversaire dans l'ultime jeu.

