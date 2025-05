Casper Ruud a remporté dimanche le tournoi de Madrid, le premier Masters 1000 de sa carrière, en battant le Britannique Jack Draper 7-5 3-6 6-4. Ce succès intervient à trois semaines de Roland-Garros où il avait perdu deux finales.

Keystone-SDA ATS

Le Norvégien de 26 ans, jusqu'ici toujours malheureux dans ses grandes finales (trois en Grand Chelem, deux en Masters 1000), confirme ainsi sa bonne forme sur terre battue, sa surface de prédilection.

Ruud avait perdu à Roland-Garros en 2022 et 2023, contre Rafael Nadal et Novak Djokovic, mais aussi en finale de l'US Open en 2022 (contre Carlos Alcaraz), et lors de deux Masters 1000, à Miami en 2022 et à Monte-Carlo en 2024.

L'ancien no 2 mondial, qui fera son retour dans le top 10 lundi, compte désormais 13 titres à son palmarès, dont 12 sur terre battue.

En finale à Madrid, Ruud jouait la sensation de ce début de saison, Jack Draper, vainqueur à Indian Wells en mars.

Les deux joueurs ont chacun eu un passage à vide. D'abord Draper dans le premier set: le Britannique servait pour le remporter, mais un enchaînement de fautes directes a permis à Ruud de débreaker et de prendre la manche.

Plus conquérant, le Britannique est mieux rentré dans le 2e set, profitant du trou d'air du Norvégien. Dans le dernier set, Draper était sur un fil et Ruud est parvenu à le breaker au bout de sa 5e tentative pour mener 3-2 et filer vers la victoire.

Le tournoi de Madrid était très ouvert après le forfait du no 3 mondial Carlos Alcaraz et les sorties précoces de Novak Djokovic, dès son entrée en lice, et du no 2 mondial Alexander Zverev en huitièmes.