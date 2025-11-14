L'Argentine a affiché d'emblée ses ambitions dans le groupe C des play-off de la Billie Jean King Cup, où figure la Suisse. Elle a battu la Slovaquie 3-0 vendredi sur sa terre battue de Cordoba.

L’Argentine s’impose face à la Slovaquie et annonce la couleur dans le groupe de la Suisse. IMAGO/TheNews2

Keystone-SDA ATS

Les Argentines ont fait la différence en gagnant les deux simples du premier des trois matches prévus ce week-end. Julia Riera (WTA 170) a dominé Viktoria Hruncakova (WTA 226) 6-2 6-1 dans le match d'ouverture, Solana Sierra (WTA 66) s'imposant 6-2 6-4 face à Rebecca Sramkova (WTA 74) dans la foulée.

La Suisse du capitaine Heinz Günthardt entrera en lice samedi, face à une équipe de Slovaquie qui n'aura pas le droit à l'erreur, avant d'en découdre dimanche face à l'Argentine. Seul le vainqueur de ce groupe évoluera dans l'élite en 2026, les deux autres équipes devant se contenter du groupe mondial II.