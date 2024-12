Classé 31e après avoir commencé l'année au-delà de la 200e place, le Français Giovanni Mpetshi Perricard a été récompensé jeudi par ses pairs pour sa progression éclair.

AFP Gregoire Galley

Le Lyonnais de 21 ans a été désigné «Most Improved Player» de l'année 2024, un prix qui récompense le joueur qui a le plus progressé au cours de l'année écoulée, a indiqué l'ATP sur son site.

Vainqueur de l'ATP 250 de Lyon (terre battue) et de l'ATP 500 de Bâle (dur), ses deux premiers titres sur le circuit ATP, Mpetshi Perricard a devancé le Britannique Jack Draper (15e et demi-finaliste de l'US Open), le Tchèque Tomas Machac (25e) et le Chilien Alejandro Tabilo (23e), également en lice pour cette récompense.

Les quatre nominés avaient été désignés par un jury de journalistes spécialisés et ont ensuite été chargés de désigner le vainqueur du «Most Improved Player Award» parmi eux.

«Je suis ravi de gagner cette récompense», qui couronne «une bonne année pour mon équipe et moi-même. Hâte d'être en 2025», a commenté le joueur français, cité par l'ATP.

Jeudi toujours, l'Italien Matteo Berrettini a été récompensé pour avoir effectué le «come-back de l'année». Après une saison 2023 pourrie par les blessures, l'ex-N.6 mondial, finaliste de Wimbledon en 2021, a empoché trois titres en 2024 et est remonté à la 34e place du classement ATP après avoir dégringolé au-delà du 150e rang mondial.

Le titre d'"entraîneur de l'année" est revenu à l'Américain Michael Russell, coach du N.4 mondial Taylor Fritz qu'il a mené à la finale du dernier US Open, tandis que le Tchèque de 19 ans Jakub Mensik (48e) a été nommé «révélation de l'année». Le Français Emmanuel Planque, entraîneur de Giovanni Mpetshi Perricard, était également en lice pour le titre de coach de l'année.

Chez les dames, le titre de «joueuse de l'année» est revenu à la N.1 mondiale Aryna Sabalenka, lauréate de l'Open d'Australie et de l'US Open en 2024.

L'Italien Renzo Furlan, entraîneur de la N.4 mondiale Jasmine Paolini (finaliste de Roland-Garros et Wimbledon) a été nommé coach de l'année 2024.