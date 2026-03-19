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Tennis Projet controversé : la justice britannique vole au secours de Wimbledon

Gregoire Galley

19.3.2026

La justice britannique a donné un sérieux coup de pouce au projet controversé d'agrandissement du site de Wimbledon, en affirmant que l'aménagement envisagé n’était pas soumis à des restrictions sur l'usage des terrains.

La justice britannique a donné un sérieux coup de pouce au projet controversé d'agrandissement du site de Wimbledon.
La justice britannique a donné un sérieux coup de pouce au projet controversé d'agrandissement du site de Wimbledon.
ats

Agence France-Presse

19.03.2026, 17:13

Les responsables de l’All England Club, qui possède Wimbledon et y organise le tournoi depuis 1877, souhaitent tripler la superficie du site du Grand Chelem sur gazon.

Le projet prévoit la construction de 38 nouveaux courts de tennis et d’un stade de 8.000 places sur les terrains de l'ancien golf de Wimbledon, ce qui permettrait d’organiser sur place les qualifications du tournoi du Grand Chelem, actuellement jouées à Roehampton, dans le sud de Londres.

Bien qu'une autorité locale ait approuvé le projet en 2024, des opposants ont bloqué le processus en arguant d'un texte du 19e siècle stipulant que le terrain devait être utilisé «à des fins de promenades publiques ou comme lieu de détente».

Jeudi, un juge a statué que ces terrains n’avaient «jamais été affectés ou consacrés à l’usage de loisirs publics» et qu’ils avaient au contraire «été utilisés comme un club de golf privé».

En conséquence, a estimé le juge, ces terrains «n'ont jamais fait l'objet d'une fiducie prévue par la loi» et il n'existe aucune restriction pour modifier leur utilisation.

Debbie Jevans, présidente de l’All England Club, a salué la décision de jeudi: «Ce jugement représente une étape importante pour nos plans (...) Organiser nos qualifications (sur ces terrains) nous mettra en conformité avec les autres tournois du Grand Chelem et, en augmentant les installations d’entraînement pour les meilleurs joueurs du monde, nous rapprocherons encore davantage les fans des meilleurs athlètes du circuit».

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