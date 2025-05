Kilian Feldbausch (ATP 514) et Remy Bertola (ATP 297) ont tous deux connu la défaite au 2e tour des qualifications du Geneva Open. Les deux Suisses doivent désormais espérer un forfait pour intégrer le tableau final et disputer ainsi leur premier match estampillé ATP sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

Qualifications: Feldbausch et Bertola manquent le coche à Genève - Gallery Kilian Feldbausch n'est pas passé loin de l'exploit au 2e tour des qualifications à Genève. Photo: KEYSTONE Remy Bertola a échoué au 2e tour des qualifs à Genève. Photo: KEYSTONE Qualifications: Feldbausch et Bertola manquent le coche à Genève - Gallery Kilian Feldbausch n'est pas passé loin de l'exploit au 2e tour des qualifications à Genève. Photo: KEYSTONE Remy Bertola a échoué au 2e tour des qualifs à Genève. Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Invité par les organisateurs, Kilian Feldbausch s’est incliné 6-3 4-6 7-5 devant le Russe Ivan Gakhov (ATP 317) dimanche après-midi. Remy Bertola a quant à lui été battu 3-6 6-4 6-4 par le Brésilien Karue Sell (ATP 299). Dominic Stricker (ATP 258), qui affrontera un qualifié lundi dès 18h pour son 1er tour, est donc pour l’heure le seul Helvète admis dans le tableau principal.

Ex-no 5 mondial junior, Kilian Feldbausch est pourtant revenu de loin dans son 2e tour. Mené 5-2 dans la manche décisive avec deux breaks de retard, le Genevois de 19 ans a recollé à 5-5 en effaçant une balle de match à la relance. Mais il a concédé une nouvelle fois son service dans la foulée, et Ivan Gakhov n'a pas laissé passer sa deuxième opportunité de conclure sur son service.

Remy Bertola n'a pas non plus grand-chose à se reprocher au terme d’une partie dans laquelle il a remporté au final 2 points de plus que Karue Sell (88-86). Le Tessinois de 26 ans a converti l'unique balle de break qu'il s'est procurée dans la manche décisive, pour recoller à 1-1. Le troisième break qu'il a concédé dans ce match, à 3-3 dans cet ultime set, fut décisif.

Stricker face à Norrie

Dominic Stricker (ATP 258), qui a hérité d'une «wild card», est donc pour l’heure le seul Helvète admis dans le tableau principal. Et la tâche du Bernois s'annonce délicate lundi dès 18h: il se frottera au qualifié britannique Cameron Norrie (ATP 91), ex-no 8 mondial qui tente de revenir à son meilleur niveau après une blessure à un bras subie l'an dernier.