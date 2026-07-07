En quête d'un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic a remporté mardi un match marathon contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (4e mondial) pour s'offrir un choc contre le N.1 mondial Jannik Sinner en demi-finales de Wimbledon.

Novak Djokovic is 39 years old and just won a 5 hour and 15 minute match at Wimbledon 😮 pic.twitter.com/ekB1peElnX

Septuple vainqueur du tournoi, le Serbe de 39 ans s'est imposé 7-6 (12/10), 3-6, 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/4) contre le Montréalais de 25 ans, au terme du quart de finale le plus long de l'histoire du tournoi (5h15).

«J'ai gagné avec ma raquette et beaucoup de cœur, beaucoup de gestion de ma nervosité et de la tension extrême qu'on ressent dans ce genre de matches», a réagi à chaud le vainqueur.

«Je joue encore au tennis pour ce genre de moments, j'aurais bien aimé que ce soit la finale», a souri Djokovic.

«Je ne sais pas comment mon corps réagira demain matin», mais «c'est un des meilleurs matches de ma carrière sur ce court», a conclu Djokovic, tellement à bout de forces qu'il a écourté la traditionnelle interview d'après-match.

Il jouera vendredi sa huitième demi-finale d'affilée à Wimbledon, un nouveau record qu'il chipe à son ancien rival Roger Federer (7 demi-finales d'affilée entre 2003 et 2009) après l'avoir déjà supplanté au nombre de matches de simple remportés sur le gazon londonien: 107 désormais pour Djokovic contre 105 pour l'octuple vainqueur du tournoi, retraité du circuit depuis 2022.

Sinner mène six victoires à cinq dans ses duels contre Djokovic, mais le Serbe a remporté leur dernier affrontement en janvier, un bras de fer de cinq sets en demi-finale de l'Open d'Australie.

En dépit d'une alerte au mollet gauche en fin de premier set, qui a poussé Djokovic à prendre un temps mort médical pour se le faire masser, l'ex-N.1 mondial a arraché la première manche au tie-break, après avoir sauvé trois balles de set dans le jeu décisif.

Une double faute du natif de Belgrade, commise alors qu'il était mené 4-3 dans le deuxième set, a permis à Auger-Aliassime de breaker puis d'égaliser quelques instants plus tard à une manche partout.

Nettement supérieur dans la troisième manche, Djokovic semblait filer vers la victoire quand il a aligné huit points d'affilée en début de quatrième set pour mener 2-0. Mais le Canadien, double demi-finaliste en Grand Chelem, a débreaké sur un jeu blanc (2-2) et remporté le tie-break.

Le set décisif n'a été émaillé d'aucun break et la partie s'est donc jouée au super-tie-break, dominé assez nettement par le plus expérimenté des deux joueurs.