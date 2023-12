«A 14 ans, Roger Federer n’était pas bon. On voulait tous le jouer»

Roger Federer pas un très bon joueur de tennis à ses débuts ? C’est en tout cas ce qu’a affirmé un ancien tennisman français dans un podcast.

Plus jeune, Roger Federer (ici en 1996) ne faisait visiblement pas très peur à ses adversaires. KEYSTONE

A-t-on vraiment besoin de le présenter ? Véritable légende de son sport, Roger Federer est sans aucun doute l’un des plus grands - si ce n’est le plus grand - joueurs de tennis de l’histoire. Mais avant de devenir celui que tout le monde connaît, le Bâlois a visiblement dû s’armer de patience.

C’est en tout cas l’anecdote cocasse qu’a dévoilée Olivier... Patience, ex-numéro 87 au classement ATP, dans un podcast du site spécialisé «Tennis Legend». Selon l’ancien tennisman français, âgé d’une année de plus que son illustre compère suisse, le Maestro n’exerçait pas la même domination sur ses adversaires lorsqu’il était encore junior.

«Il prenait plutôt 6-0 6-0»

«Federer, je le connais depuis qu’on a 14 ou 15 ans», a débuté le Tricolore de 43 ans. «Quand on était dans les rassemblements internationaux, il était là. On le côtoyait. A cette époque, quand il avait 14 ans, on voulait tous le jouer. Il n’était pas bon... Il prenait plutôt 6-0 6-0 qu’il gagnait».

Il a ainsi fallu attendre quelques années avant que le futur lauréat de 20 titres en Grand Chelem ne se révèle aux yeux de tous. «Tout le monde le sait, il a accéléré ensuite. C’était un peu plus tard, vers 16 ou 17 ans, qu’il a commencé à très bien jouer. Mais avant, à 14 ans, il n’était pas dans les meilleures de sa catégorie», a expliqué Olivier Patience.

La suite, on la connaît...