«Quand j’ai vu la froideur de Roger Federer et Rafael Nadal...»

Dans un podcast récemment diffusé sur YouTube, Novak Djokovic s’est livré à cœur ouvert et sans langue de bois. Le tennisman serbe a notamment évoqué sa relation avec le public et ses deux rivaux Roger Federer et Rafael Nadal. Il a également révélé que les JO de Los Angeles, qui se tiendront en 2028, étaient «la seule chose» qui le motivait encore.

Rédaction blue Sport (nl) Nicolas Larchevêque

Après plus de 20 ans de carrière, ce ne sont pas les anecdotes qui lui manquent. Novak Djokovic s’est en effet longuement confié dans le podcast croate «(Ne)uspjeh prvaka» (en français : «les (in)succès du champion»). Interrogé par la légende du football croate Slaven Bilić, ex-joueur devenu entraîneur, le Serbe est ainsi revenu sur sa relation avec le public, qui a toujours porté davantage d’amour à ses deux grands rivaux : Roger Federer et Rafael Nadal.

«Je me sentais toujours comme un enfant non désiré. Je me suis demandé pourquoi. Cela m'a blessé. Puis j'ai pensé que les fans m'accepteraient si j'agissais différemment. Mais ce n'était pas le cas non plus. Je n'ai jamais été autant aimé que Federer et Nadal, car je n'étais pas censé être là. J'étais le petit gars, le troisième qui arrive et qui dit : ‘Je vais être numéro un’. Beaucoup de gens n'aiment pas cela», a estimé l’homme aux 24 titres majeurs, selon les propos relayés par plusieurs médias dont «Watson».

«Je me suis toujours mieux entendu avec Nadal»

Il a d’ailleurs affirmé qu’il avait également eu l’impression de ne pas être apprécié à sa juste valeur au début de sa carrière par le duo «Fedal», arrivé sur le circuit ATP bien avant lui.

«Mon attitude n’a pas changé, elle s’est adoucie parce qu’ils ont changé d’attitude envers moi. Je les admirais et je les admire toujours. Simplement, quand j’ai vu leur froideur, j’ai dit: ‘Pas de problème’. Puis, ils se sont rapprochés de moi et je leur ai ouvert les bras. Je me suis toujours mieux entendu avec Nadal, nous sommes plus proches générationnellement, c'est peut‐être grâce à ça», a raconté Djokovic.

Désormais dernier membre du «Big Three» encore en activité, le «Djoker» a reconnu qu’il ressentait un grand vide depuis la retraite du Suisse (en 2022) et de l’Espagnol (en 2024). Pour lui, la nouvelle génération, malgré son immense talent, ne peut être comparée à eux.

«Sinner et Alcaraz sont vraiment des joueurs incroyables et exceptionnels. On va les voir pendant de nombreuses années, et ils seront les leaders du tennis et du sport. Mais Federer et Nadal sont, pour moi, irremplaçables, et une grande partie de moi est partie avec eux. Je suis vraiment différent depuis le départ de Rafa. Je ne pensais pas que ça me ferait ça.»

Les JO 2028, sa «seule motivation»

Du haut de ses 38 ans, Djokovic n’entend toutefois pas raccrocher sa raquette de sitôt. Même s’il avait déclaré qu’il avait peut-être «disputé son dernier match» à Roland-Garros après son élimination en demi-finales il y a une dizaine de jours, le champion olympique de Paris espère pouvoir continuer jusqu’aux prochains JO, en 2028. Il aura alors 41 ans.

«La seule chose à laquelle je pense en ce moment, la seule chose qui me motive, ce sont les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, pour représenter mon pays. Les tournois du Grand Chelem aussi, mais ils ne sont pas au niveau des Jeux olympiques selon moi», a affirmé Novak Djokovic, qui - malgré un cote de popularité en deçà de ses deux éternels rivaux - restera quoi qu’il arrive l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps.

La première partie de l’interview (sous-titrée en anglais)