Attention mignonnerie : quand la fille de Bencic rencontre une star du tennis

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«J'espère qu'elle réalisera...» Quand la fille de Belinda Bencic rencontre une star du tennis

Clara Francey

24.3.2026

Intouchable à Miami, Belinda Bencic s'est pourtant fait voler la vedette sur les réseaux sociaux par… sa propre fille, qui a fait fondre les internautes lors de sa rencontre avec une star du circuit masculin.

Rédaction blue Sport

24.03.2026, 16:11

6-3 6-2 contre Zeynep Sönmez, 6-3 6-3 contre Diana Shnaider, puis 6-2 6-2 contre Amanda Anisimova : Belinda Bencic est pour l'heure intouchable en Floride, où elle affrontera dans la nuit de mardi à mercredi l’Américaine Coco Gauff pour une place en demi-finale.

Miami. Irrésistible, Belinda Bencic donne la leçon à Amanda Anisimova

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Mais sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas ses coups gagnants qui font le buzz mais la rencontre entre sa fille Bella et le quadruple vainqueur en Grand Chelem Jannik Sinner. Avant l’un de ses matches, la star italienne a été filmée en train de jouer au football avec la petite… avec un succès toutefois limité.

Interrogée après sa victoire en huitièmes de finale, Belinda Bencic est revenue sur ce moment. « C’était tellement mignon. Jannik a été très gentil avec elle. Elle est plutôt méfiante avec tout le monde. J’espère qu’un jour elle réalisera avec qui elle a parlé. C’était très sympa à voir», a-t-elle expliqué en souriant.

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