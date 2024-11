Quand le duo Federer-Nadal devient la risée de la toile

Louis Vuitton a dévoilé cette semaine, soit quelques jours après le dernier match de la carrière de Rafael Nadal, le second chapitre de sa campagne «Core Values», dont l'Espagnol et Roger Federer sont les égéries. Problème : une fois n'est pas coutume, les clichés réalisés par la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz ne font pas l'unanimité sur la toile.

blue Sport Clara Francey

Après avoir notamment réuni Pelé, Zidane et Maradona en 2010 ou plus récemment Cristiano Ronaldo et Lionel Messi (2022), ce sont Roger Federer et Rafael Nadal que la maison de luxe Louis Vuitton a choisi comme égéries - sportives - pour le dernier chapitre de son iconique campagne «Core Values».

C'est sur un sommet des Dolomites, le mont Lagazuoi (2835 m), que les deux légendes du tennis ont pris la pose face à l'objectif de la célèbre photographe américaine Annie Leibovitz. Si certains internautes se réjouissent de voir les deux meilleurs ennemis à nouveau réunis, d'autres en revanche se montrent plus critiques à l'égard de cette campagne publicitaire.

«Il s'agit de la photo la plus photoshopée de l'histoire», «On dirait une photo générée par une IA», «Ma grand-mère pourrait faire un meilleur travail sur Photoshop que celui qui a fait ça», «Au début, j'ai cru que quelque chose de tragique s'était passé et que c'était un hommage... généré par une IA», «Cette photo est trop cheap pour ces deux GOAT», regrettent certains internautes sur Instagram.

Pour d'autres, plus que la «qualité» de la photo, c'est la mise en scène qui est grossière : «Une contrefaçon Vuitton est mieux que cette contrefaçon de l'alpinisme», «A 3'000 m d'altitude en manches courtes, assis dans la neige alors qu'il n'y a pas de soleil. Mais bien sûr... et avec un sac Louis Vuitton. Très crédible en effet...», «Ils ont l'air tellement épuisés par la folle ascension qu'ils viennent de réaliser... Et puis l'avoir faite avec si peu d'équipement et en ne portant qu'un t-shirt... impressionnant», «Ils sont au sommet d'une montagne enneigée sans veste ? Lol», «Absolument ridicule».