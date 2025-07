Quand Leonardo DiCaprio fait le bonheur de Lara Gut-Behrami

Présente vendredi à Wimbledon, Lara Gut-Behrami a eu l’honneur de rencontrer l’acteur Leonardo DiCaprio. Un moment privilégié qui a fait le bonheur de la skieuse de 34 ans.

Lara Gut-Behrami et Leonardo DiCaprio à Wimbledon 11.07.2025

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Il y a du beau monde vendredi à l’occasion des demi-finales masculines du tournoi de Wimbledon. Lara Gut-Behrami est notamment présente dans les tribunes du Court central, où se trouve également assis justement devant elle un certain Leonardo DiCaprio.

Durant la rencontre entre Carlos Alcaraz (ATP 2) et Taylor Fritz (ATP 5), les images télévisées ont ainsi capturé une poignée de mains entre la skieuse tessinoise et la star américaine du cinéma. Une rencontre pour le plus grand plaisir de la double lauréate du gros globe de cristal, qui affichait un large sourire.

Jeudi, Lara Gut-Behrami avait révélé lors d’un point-presse à Zurich qu’elle se trouverait vendredi à Londres pour assister aux demi-finales masculines. La championne olympique du Super-G s’installera dans la capitale anglaise prochainement avec son mari Valon Behrami, qui est désormais l'assistant du directeur sportif du FC Watford.

