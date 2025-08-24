  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Quatre Suisses en lice dimanche

ATS

24.8.2025 - 04:00

Rebeka Masarova aura les honneurs du stade Arthur Ashe dimanche
Rebeka Masarova aura les honneurs du stade Arthur Ashe dimanche
ATS

Quatre des six Suisses en lice dans les tableaux de simple de l'US Open joueront leur 1er tour dès dimanche. Rebeka Masarova (WTA 109) aura même les honneurs du Stade Arthur Ashe.

Keystone-SDA

24.08.2025, 04:00

La Bâloise affrontera Aryna Sabalenka, tenante du titre à New York et no 1 mondial, dans le deuxième match programmé sur le plus grand court de tennis du monde soit vers 20h heure suisse. Il s'agira du deuxième duel entre les deux femmes, la Bélarusse ayant gagné le premier il y a deux mois sur le gazon de Berlin.

Jil Teichmann (WTA 85) se frottera pour sa part à l'Américaine Caty McNally (WTA 103) vers 19h heure suisse, alors que Belinda Bencic (WTA 18) démarrera son tournoi face à la qualifiée Zhang Shuai (WTA 114) en «night session» sur le Stadium 17, quatrième plus grand court du complexe de Flushing Meadows.

Issu des qualifications, Jérôme Kym (ATP 176) disputera son premier match dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem dimanche également. L'Argovien affrontera l'Américain Ethan Quinn (ATP 81) vers 21h heure suisse, sur le court no 12, dans la foulée du match de Jil Teichmann.

Les plus lus

«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Le gérant qui avait refusé d'admettre des jeunes Israéliens mis en examen
Les Spurs écœurent Guardiola et City, Akanji sur le départ