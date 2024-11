Que s'est-il passé entre Roger et Stan après le «Cry Baby» de Mirka ?

Le 15 novembre 2014 éclatait à l'O2 Arena le «Mirkagate» lors de la demi-finale du Masters de Londres opposant Roger Federer et Stan Wawrinka. Dix ans plus tard, Severin Lüthi a accepté de revenir sur cet épisode pour «lematin.ch».

blue Sport Clara Francey

Ce samedi, la Suisse fêtera les dix ans de son sacre en Coupe Davis. En effet, le 23 novembre 2014, Roger Federer, Stan Wawrinka et leurs coéquipiers réalisaient un fantastique exploit en battant en finale la France (3-1) chez elle, à Lille. Cependant, un accrochage quelques jours plus tôt entre la femme du premier cité et le second a bien failli empêcher ce triomphe historique.

15 novembre 2014, O2 Arena de Londres, Roger Federer et Stan Wawrinka s'affrontent pour une place en finale du Masters ATP. Nous sommes dans le money time de la rencontre - 6-4 5-7 5-5 40A - lorsque le Vaudois se plaint à l'arbitre de l'attitude de Mirka Federer qui, selon lui, ne cesse de le provoquer. «Elle parle lorsque je sers. Elle l'avait déjà fait à Wimbledon. C'est insupportable», peste «Stan the Man». Dans une ultime provocation, l'épouse de Roger lui répond : «Cry Baby, cry !». Le «Mirkagate» a éclaté.

«Avec Roger, ça a été très très tendu juste après la demi-finale du Masters, très très chaud, très très compliqué. Heureusement qu'à l'époque il n'y avait pas les caméras dans les couloirs et dans les vestiaires», révèlera huit ans plus tard Stan Wawrinka au micro de «RMC Sport».

Severin Lüthi, qui était au moment des faits entraîneur de l'un, capitaine de l'autre, donne aujourd'hui sa version des faits dans «Le Matin». «Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avant que j'arrive aux vestiaires. Moi, je suis allé directement dans celui de Roger parce qu'au Masters, chaque joueur a son petit espace. J'ai ensuite été voir Stan. Il était au fitness et faisait son décrassage. On a commencé à discuter et quelques minutes plus tard, Roger est arrivé. Nous étions 15 minutes après la fin du match, ils étaient encore très émotifs. L'un venait de rater l'opportunité d'aller en finale (ndlr : Wawrinka), l'autre ne pouvait plus marcher (ndlr : Federer). Avec l'adrénaline, c'était un peu compliqué. Mais il n'y a jamais eu d'agressivité entre les deux», assure le Bernois.

La suite, vous la connaissez : les deux joueurs mettront fin à la polémique en offrant à la Suisse son premier saladier d'argent.