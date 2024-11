Les Suissesses ont rempli leur mission en Billie Jean King Cup. Même si la Serbie n'était pas un véritable contradicteur à Bienne, les Helvètes sont convaincues qu'elles sont à nouveau capables de grandes choses.

La victoire 4-0 face à une équipe serbe jeune et dépassée fut nette. Les Suissesses n'ont jamais tremblé, elles qui n'ont perdu que onze jeux en quatre matches. «Nous n'avons jamais été aussi dominants du point de vue des résultats, constate le capitaine Heinz Günthardt. Mais il y a eu beaucoup de matches serrés.»

L'année prochaine, les Helvètes auront donc à nouveau la chance de se battre pour le titre à la fin de la saison. Günthardt, Golubic et Bencic en sont même persuadés: «C'est là qu'est notre place.» Après une année difficile pour le tennis suisse, avec aucun représentant dans le top 100 tant chez les femmes que chez les hommes, les perspectives semblent à nouveau nettement plus réjouissantes.

Le retour de Belinda Bencic, six mois après la naissance de sa fille Bella, a bien évidemment aidé. Le bébé – et le chien de la famille Bencic – ont été adoptés par toute l'équipe. La famille regardait Belinda depuis le centre des médias. «Je suis peut-être un peu plus détendue maintenant», raconte, rayonnante, la championne olympique de 2021, âgée de 27 ans. Le tennis n'est plus la priorité absolue de Bencic, mais l'ambition de l'ancienne numéro 4 mondiale et demi-finaliste de l'US Open demeure intacte. Son objectif ultime est toujours de remporter l'un des quatre tournois du Grand Chelem.

La France avant l'Australie

Après ses deux premiers tournois ITF, Bencic occupe la 913e place du classement WTA. Début décembre, la Saint-Galloise veut encore jouer deux tournois Challenger à Angers et Limoges, où ses adversaires devraient être plus fortes que lors des événements ITF et de la Billie Jean King Cup. Le 22 décembre, elle entamera son long voyage vers l'Australie où, grâce à son classement protégé, elle disputera certainement la United Cup et l'Open d'Australie.

Viktorija Golubic veut elle aussi profiter de sa forme automnale. Grâce à sa deuxième victoire sur le circuit WTA il y a deux semaines en Chine, la Zurichoise de 32 ans, médaillée d'argent olympique en double avec Bencic, s'est à nouveau rapprochée du top 100. Mais la qualification directe pour le tableau principal de l'Open d'Australie dépendra aussi du nombre de joueuses qui profiteront d'un classement protégé. Golubic veut également jouer au moins un tournoi en France.

Nouveau mode et objectifs élevés

Quoi qu'il en soit, les Suissesses entendent aussi repartir à l'assaut du trophée par équipe. «Un tel succès donne de l'élan, déclare Heinz Günthardt. Et nous avons toujours eu des objectifs élevés. Je suis d'avis que si certaines choses sont réunies, l'équipe a d'énormes possibilités. Qui sait jusqu'où ce voyage peut encore nous mener?»

Pour ce faire, une nouvelle formule est prévue. En avril, il y aura sept groupes de trois, dont les sept vainqueurs se qualifieront pour le tournoi final en novembre. Les adversaires devraient être tirés au sort la semaine prochaine et le lieu de la rencontre sera déterminé par la suite.

