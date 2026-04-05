«C'est l'heure de retrouver les chaussettes sales» et la terre battue, s'est réjoui dimanche le N.1 mondial Carlos Alcaraz, 22 ans, tenant du titre à Monte-Carlo.

Carlos Alcaraz, le portrait Carlos Alcaraz, prodige du tennis espagnol, s'impose comme l'héritier des plus grands. Alliant puissance athlétique et maturité tactique, le natif de Murcie redéfinit les standards mondiaux, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle pour ce sport. 26.03.2026

Agence France-Presse Clara Francey

Le double vainqueur de Roland Garros, lauréat de l'Open d'Australie en janvier, est exempté de premier tour dans la Principauté et retrouvera le vainqueur du match prévu lundi entre le vétéran suisse Stan Wawrinka (41 ans) et l'Argentin Sebastian Baez.

La saison de terre battue commence enfin. Cela vous manquait-il ?

«Ça me manque dès qu'elle se termine. Ça fait longtemps, depuis Roland-Garros, que je n'ai pas foulé la terre battue. Lors de mes premières séances d'entraînement, j'ai dit à mon équipe : ‹C'est l'heure de retrouver les chaussettes sales›. Ça fait trop du bien d'être de retour sur terre battue».

Qu'est-ce que ça change de venir ici cette année en tant que tenant du titre ?

«Franchement, rien. Ces derniers jours, j'ai l'impression de ne pas avoir gagné l'an dernier. C'est une nouvelle année, avec nouvelles choses à améliorer. Je ne pense pas au fait que je dois défendre le titre. En ce moment, j'essaie simplement de retrouver de bonnes sensations et de rejouer».

Vous prévoyez de faire l'intégralité de la saison de terre battue, avec Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome puis Roland-Garros ?

«Oui, c'est mon idée. Evidemment, cette saison sur terre battue est très exigeante, physiquement et mentalement. Evidemment, la semaine à Barcelone (du 11 au 19 avril, NDLR) devrait être celle où je fais une pause mais c'est un tournoi qui est vraiment important pour moi. Il y a une sensation particulière, j'y jouais déjà quand j'avais moins de 14 ans. J'y ai beaucoup d'amis, jouer à la maison, c'est toujours génial».

Êtes-vous superstitieux ?

«Oui, il y a quelques trucs que j'aime vraiment faire de la même façon. Par exemple, si je gagne le tournoi l'année précédente, j'aime bien reprendre le même casier. Cette année, ils m'ont pris celui de l'an dernier... (rires). J'essaie de me dire qu'il n'arrivera rien. J'essaie de penser ça, mais j'ai un drôle de sentiment quand ça arrive. Non, mais blague à part, j'ai quelques habitudes que j'aime vraiment garder toute la semaine».

Stan Wawrinka disait samedi qu'il rêverait de vous affronter avant de prendre sa retraite. Vous pourriez l'affronter s'il passe le premier tour. Cela vous plairait ?

«Qu’une légende comme Stan dise ça, c'est incroyable. J'adorerais, pour être honnête. Ça dépend de lui. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui hier (samedi) et c'était incroyable de partager le court avec lui, de l'avoir encore sur le circuit. J'espère jouer contre lui au moins une fois et pouvoir dire que j'ai disputé un match contre une légende comme Stan».

Propos recueillis lors d'une table ronde en marge du Masters 1000 de Monte-Carlo.