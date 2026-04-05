  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carlos Alcaraz «Qu'une légende comme Stan dise ça, c'est incroyable...»

Clara Francey

5.4.2026

«C'est l'heure de retrouver les chaussettes sales» et la terre battue, s'est réjoui dimanche le N.1 mondial Carlos Alcaraz, 22 ans, tenant du titre à Monte-Carlo.

Carlos Alcaraz, le portrait

Carlos Alcaraz, le portrait

Carlos Alcaraz, prodige du tennis espagnol, s'impose comme l'héritier des plus grands. Alliant puissance athlétique et maturité tactique, le natif de Murcie redéfinit les standards mondiaux, marquant ainsi le début d'une ère nouvelle pour ce sport.

26.03.2026

Agence France-Presse

05.04.2026, 18:53

05.04.2026, 18:57

Le double vainqueur de Roland Garros, lauréat de l'Open d'Australie en janvier, est exempté de premier tour dans la Principauté et retrouvera le vainqueur du match prévu lundi entre le vétéran suisse Stan Wawrinka (41 ans) et l'Argentin Sebastian Baez.

Monte-Carlo. Wawrinka face à un spécialiste de terre battue sur le Rocher

Monte-CarloWawrinka face à un spécialiste de terre battue sur le Rocher

La saison de terre battue commence enfin. Cela vous manquait-il ?

«Ça me manque dès qu'elle se termine. Ça fait longtemps, depuis Roland-Garros, que je n'ai pas foulé la terre battue. Lors de mes premières séances d'entraînement, j'ai dit à mon équipe : ‹C'est l'heure de retrouver les chaussettes sales›. Ça fait trop du bien d'être de retour sur terre battue».

Qu'est-ce que ça change de venir ici cette année en tant que tenant du titre ?

«Franchement, rien. Ces derniers jours, j'ai l'impression de ne pas avoir gagné l'an dernier. C'est une nouvelle année, avec nouvelles choses à améliorer. Je ne pense pas au fait que je dois défendre le titre. En ce moment, j'essaie simplement de retrouver de bonnes sensations et de rejouer».

Vous prévoyez de faire l'intégralité de la saison de terre battue, avec Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Rome puis Roland-Garros ?

«Oui, c'est mon idée. Evidemment, cette saison sur terre battue est très exigeante, physiquement et mentalement. Evidemment, la semaine à Barcelone (du 11 au 19 avril, NDLR) devrait être celle où je fais une pause mais c'est un tournoi qui est vraiment important pour moi. Il y a une sensation particulière, j'y jouais déjà quand j'avais moins de 14 ans. J'y ai beaucoup d'amis, jouer à la maison, c'est toujours génial».

Monte-Carlo. Le trône de Carlos Alcaraz vacille, menacé par Jannik Sinner

Monte-CarloLe trône de Carlos Alcaraz vacille, menacé par Jannik Sinner

Êtes-vous superstitieux ?

«Oui, il y a quelques trucs que j'aime vraiment faire de la même façon. Par exemple, si je gagne le tournoi l'année précédente, j'aime bien reprendre le même casier. Cette année, ils m'ont pris celui de l'an dernier... (rires). J'essaie de me dire qu'il n'arrivera rien. J'essaie de penser ça, mais j'ai un drôle de sentiment quand ça arrive. Non, mais blague à part, j'ai quelques habitudes que j'aime vraiment garder toute la semaine».

Stan Wawrinka disait samedi qu'il rêverait de vous affronter avant de prendre sa retraite. Vous pourriez l'affronter s'il passe le premier tour. Cela vous plairait ?

«Qu’une légende comme Stan dise ça, c'est incroyable. J'adorerais, pour être honnête. Ça dépend de lui. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec lui hier (samedi) et c'était incroyable de partager le court avec lui, de l'avoir encore sur le circuit. J'espère jouer contre lui au moins une fois et pouvoir dire que j'ai disputé un match contre une légende comme Stan».

Stan Wawrinka. «Ma victoire face à Roger Federer, c'était exceptionnel»

Stan Wawrinka«Ma victoire face à Roger Federer, c'était exceptionnel»

Propos recueillis lors d'une table ronde en marge du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Les plus lus

Trump semble repousser à nouveau son ultimatum à l'Iran
«Ouvrez le put*** de détroit, espèce de tarés, ou vous vivrez en enfer»
Quand l'équipage d'Artémis II découvre la face cachée de la Lune
Flashée à 248 km/h, une Italienne repousse encore les limites du ski de vitesse
Armement: les Etats-Unis menacent, la Suisse cède et paie des dizaines de millions
Rififi à Chelsea : un joueur écarté pour avoir trop parlé de... Madrid