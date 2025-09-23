  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Publicité mensongère» Rafael Nadal victime de l’intelligence artificielle

Nicolas Larchevêque

23.9.2025

L'ancienne star du tennis Rafael Nadal a indiqué mardi qu'un double à son image, créé par une intelligence artificielle, était utilisé sans son autorisation par des plateformes qui diffusent des publicités mensongères.

Rafael Nadal a indiqué qu'un double à son image était utilisé sans son autorisation par des plateformes qui diffusent des publicités mensongères.
Rafael Nadal a indiqué qu'un double à son image était utilisé sans son autorisation par des plateformes qui diffusent des publicités mensongères.
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.09.2025, 16:11

«Avec mon équipe, nous avons détecté de fausses vidéos générées par intelligence artificielle qui circulent sur certaines plateformes, dans lesquelles on imite mon image et ma voix», regrette l'ancien roi de Roland-Garros dans un message sur les réseaux sociaux.

«On en a discuté avec Nadal». Le projet fou de Roger Federer qui agite le monde du tennis

«On en a discuté avec Nadal»Le projet fou de Roger Federer qui agite le monde du tennis

«Dans ces vidéos, des conseils ou des propositions d'investissements sont faits, dont je ne suis pas à l'origine. C'est de la publicité mensongère», ajoute Nadal. L'Espagnol de 39 ans, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, a pris sa retraite sportive en novembre 2024.

Rafael Nadal, c'est qui ?

Rafael Nadal, c'est qui ?

La Coupe Davis 2024 sera le dernier tournoi de la longue et prolifique carrière de Rafael Nadal. Mais c'est qui au juste ?

19.11.2024

Les plus lus

«Vos pays vont droit en enfer» : Trump cingle l’Europe devant l’ONU
Découvre la prime maladie 2026 la plus basse dans ta commune
Pneus d’hiver passés au crible : le TCS dévoile des résultats effarants !
Hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026
Vers la fin du billet de train en papier: voici comment faire à l'automate des CFF