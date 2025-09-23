L'ancienne star du tennis Rafael Nadal a indiqué mardi qu'un double à son image, créé par une intelligence artificielle, était utilisé sans son autorisation par des plateformes qui diffusent des publicités mensongères.

Rafael Nadal a indiqué qu'un double à son image était utilisé sans son autorisation par des plateformes qui diffusent des publicités mensongères. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Avec mon équipe, nous avons détecté de fausses vidéos générées par intelligence artificielle qui circulent sur certaines plateformes, dans lesquelles on imite mon image et ma voix», regrette l'ancien roi de Roland-Garros dans un message sur les réseaux sociaux.

«Dans ces vidéos, des conseils ou des propositions d'investissements sont faits, dont je ne suis pas à l'origine. C'est de la publicité mensongère», ajoute Nadal. L'Espagnol de 39 ans, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, a pris sa retraite sportive en novembre 2024.

Hello everyone.



I’m sharing this alert, which is unusual for me on social media, but I believe it’s necessary.



My team and I have identified fake videos circulating on certain platforms, created with artificial intelligence, where someone appears to look and sound like me.… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025