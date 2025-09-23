L'ancienne star du tennis Rafael Nadal a indiqué mardi qu'un double à son image, créé par une intelligence artificielle, était utilisé sans son autorisation par des plateformes qui diffusent des publicités mensongères.
«Avec mon équipe, nous avons détecté de fausses vidéos générées par intelligence artificielle qui circulent sur certaines plateformes, dans lesquelles on imite mon image et ma voix», regrette l'ancien roi de Roland-Garros dans un message sur les réseaux sociaux.
«Dans ces vidéos, des conseils ou des propositions d'investissements sont faits, dont je ne suis pas à l'origine. C'est de la publicité mensongère», ajoute Nadal. L'Espagnol de 39 ans, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, a pris sa retraite sportive en novembre 2024.