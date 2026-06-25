La Fédération internationale de tennis (ITF), rebaptisée World Tennis à compter de jeudi, s'est fixé l'objectif d'atteindre 140 millions de joueurs dans le monde en 2035. Cela représenterait une augmentation de plus de 30% du nombre de pratiquants.

A travers les 214 fédérations nationales affiliées à World Tennis, «nous devons donner l'occasion à tout le monde d'accéder à notre sport», a martelé le directeur général de l'organisation Ross Hutchins lors d'une conférence de presse.

Selon les chiffres publiés ces dernières années par l'ITF, 84 millions de personnes pratiquaient le tennis dans le monde en 2019 et 106 millions en 2024. World Tennis espère donc accroître le nombre de pratiquants de 32,1% entre 2024 et 2035, un objectif «ambitieux mais réalisable», selon Ross Hutchins.

Sur la décennie à venir, l'instance chargée notamment d'organiser le tournoi olympique, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup (BJK Cup) promet de réinvestir «au moins 85%» de ses revenus dans le développement du tennis, selon un communiqué de presse publié jeudi. A titre d'exemple, les derniers revenus connus de l'ITF ont atteint 106,8 millions de dollars en 2024, soit 94 millions d'euros.

Si ces revenus se maintenaient, ce seraient donc environ 80 millions d'euros annuels qui seraient réinvestis par World Tennis dans divers projets: augmentation de la dotation des tournois du World Tennis Tour (ex-circuit ITF, troisième division professionnelle), construction et certification de centres nationaux d'entraînement (CNE), financement d'actions de découverte du tennis chez les jeunes...

Dans les prochaines années, World Tennis souhaite enfin «sécuriser de nouvelles sources de revenus». «Pour l'instant, nos revenus proviennent de l'organisation d'évènements, (de l'argent versé par) les gens à qui on donne l'opportunité de jouer au tennis, des ventes de droits aux médias, d'opérations que nous menons sur les sites où nous organisons des évènements», a détaillé Ross Hutchins.

Parmi les nouveaux bailleurs de fonds potentiels ciblés par l'ITF figurent notamment «les gouvernements» et «les grandes entreprises», a-t-il suggéré.