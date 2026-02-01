  1. Clients Privés
Challenger de Quimper Remy Bertola battu par Luca van Assche en finale

ATS

1.2.2026 - 18:33

Remy Bertola (ATP 254) devra patienter avant de soulever son premier trophée sur le circuit Challenger. Le Tessinois s'est incliné dimanche en finale à Quimper face au Français Luca van Assche.

Remy Bertola va se rapprocher du top 200 après sa finale à Quimper (archives).
Remy Bertola va se rapprocher du top 200 après sa finale à Quimper (archives).
ATS

Keystone-SDA

01.02.2026, 18:33

01.02.2026, 18:43

Au lendemain de sa victoire dans la demi-finale 100% suisse qui l'opposait à Marc-Andrea Hüsler, Remy Bertola (27 ans) s'est incliné en trois sets, 3-6 6-1 7-5, face au Français de 21 ans, 165e dans la hiérarchie mondiale. Dans la manche décisive, il a craqué au pire des moments, à 5-5, avant que Van Assche ne conclue sur un jeu blanc.

Tombeur du 69e mondial Adrian Mannarino au 1er tour en Bretagne, Remy Bertola va toutefois effectuer une belle montée au classement de l'ATP. Le Tessinois va grimper d'une quarantaine de places pour figurer au 213e rang, ce qui constituera son meilleur classement.

