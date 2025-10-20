  1. Clients Privés
Swiss Indoors Remy Bertola retient du positif - «Je suis sur la bonne voie»

ATS

20.10.2025 - 19:38

Remy Bertola (ATP 268) tire un bilan positif des Swiss Indoors, où il s'est incliné devant Jaume Munar (ATP 42) au 1er tour après être sorti des qualifications. «Je suis sur la bonne voie», a-t-il souligné à l'heure de faire face à la presse.

Bertola voit le bon côté de son tournoi à Bâle.
Bertola voit le bon côté de son tournoi à Bâle.
Keystone

Keystone-SDA

20.10.2025, 19:38

«Mon parcours me donne un peu plus de confiance en ce qui concerne mon jeu. Il me montre que je suis sur la bonne voie. On va continuer à bosser de la même manière avec mon préparateur physique», a expliqué le Tessinois de 27 ans, qui n'a pas de véritable entraîneur à ses côtés.

Remy Bertola avait bien des regrets après une défaite pourtant sans appel (6-2 6-4). «Même sur le premier set j'ai des regrets, j'y ai moins bien joué que dans le second. Si je parviens à convertir la balle de break dont je bénéficie au début (red: dans le deuxième jeu), peut-être que c'est un tout autre match», a-t-il souligné.

Swiss Indoors. Fin de parcours prématurée pour Remy Bertola

Swiss IndoorsFin de parcours prématurée pour Remy Bertola

«J'ai dû m'habituer à son intensité à l'échange, cela n'a rien à voir avec ce à quoi j'ai l'habitude. Et je dois apprendre à mieux maîtriser les moments chauds. J'ai commis 1-2 fautes sur des points importants qui auraient pu changer la donne», a encore lâché un Remy Bertola très lucide.

Mais «j'ai plutôt bien joué aujourd'hui (red: lundi) dans l'ensemble», s'est-il réjoui. «Cela va me pousser à progresser encore en vue de mes prochains tournois. J'ai vu que j'avais le niveau pour être ici. J'espère retrouver le plus vite possible une telle opportunité», a-t-il poursuivi.

«Vraiment spécial»

«Je vais regarder ce match à la vidéo pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Et je vais aussi regarder mes matches des qualifications (red: remportés en deux sets, face à Adrian Mannarino et à Quentin Halys) afin de voir ce qui a mieux marché. Je vais bien analyser tout cela», a-t-il glissé.

S'il avoue avoir ressenti une certaine tension, Remy Bertola se félicite aussi d'avoir pu «bien profiter» de ce match. «J'ai aimé l'atmosphère», a glissé le Tessinois, qui a pourtant évolué sur le court no 1. «C'est incroyable de jouer à la maison. Disputer mon premier match ATP en Suisse, à Bâle, c'était vraiment spécial.»

