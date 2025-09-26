Belinda Bencic (WTA 16) a entamé du bon pied la tournée asiatique automnale. La St-Galloise s'est imposée 6-3 6-3 devant l'Américaine Katie Volynets (WTA 107) au 2e tour du WTA 1000 de Pékin.

Belinda Bencic a signé un retour gagnant à Pékin (archives) ats

Tout ne fut pourtant pas simple pour Belinda Bencic, qui disputait son premier match depuis le 27 août et sa surprenante élimination subie au 2e tour de l'US Open. La championne olympique 2021 a ainsi concédé le premier break dans la première comme dans la deuxième manche vendredi.

Mais la St-Galloise de 28 ans a su élever son niveau de jeu pour s'éviter toute mauvaise surprise face à une adversaire qu'elle n'avait encore jamais affrontée. Elle a ainsi empoché les trois derniers jeux du premier set, puis les cinq derniers jeux d'une partie qui a duré 1h30'.

Belinda Bencic, qui doit briller en Asie pour espérer se qualifier pour les WTA Finals, aura l'occasion de venger Viktorija Golubic (WTA 70) en 16e de finale à Pékin. La demi-finaliste du dernier Wimbledon se mesurera à l'Australienne Patricia Hon (WTA 108), tombeuse de la Zurichoise au 1er tour en Chine.