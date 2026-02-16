  1. Clients Privés
Dubaï Retour gagnant pour Belinda Bencic

ATS

16.2.2026 - 13:48

Belinda Bencic (WTA 13) a signé un retour gagnant sur le circuit, 25 jours après son élimination au 2e tour de l'Open d'Australie. La St-Galloise a battu Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) au 1er tour du WTA 1000 de Dubai lundi.

Keystone-SDA

16.02.2026, 13:48

16.02.2026, 13:53

Tête de série no 9 d'un tournoi qu'elle avait remporté en 2019, Belinda Bencic s'est imposée 2-6 6-1 6-2 devant l'Espagnole. Elle a parfaitement su rectifier le tir après un premier set difficile, elle qui avait renoncé à s'aligner à Abou Dhabi – où elle était tenante du titre – et à Doha lors des deux précédentes semaines.

Abou Dhabi. Belinda Bencic déclare forfait avant son match et perd gros

Abou DhabiBelinda Bencic déclare forfait avant son match et perd gros

Malade à son arrivée à Abou Dhabi, la championne olympique 2021 a visiblement repris de couleurs au cours des deux dernières semaines. Elle se frottera mardi en 16e de finale à la Tchèque Sara Bejlek (WTA 41), qui a créé la sensation il y a quelques jours en succédant à Belinda Bencic au palmarès à Abou Dhabi.

