Le miracle n'a pas eu lieu pour Leandro Riedi (ATP 435) lundi en 8e de finale de l'US Open. Visiblement diminué sur le plan physique, le Zurichois de 23 ans n'avait pas les moyens de faire douter Alex De Minaur.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Issu des qualifications, Leandro Riedi s'est incliné 6-3 6-2 6-1 en 1h35 devant le solide Australien, 8e mondial, pour son septième match disputé en l'espace de treize jours à New York. Il avait souligné à l'issue de son 3e tour, remporté en 29 minutes de jeu après que Kamil Majchrzak a jeté l'éponge, que sa jambe gauche le faisait de plus en plus souffrir et qu'il avait déjà dû «serrer les dents».

Breaké et mené 3-1 dans le set initial, Riedi a réussi à prendre le service de son adversaire, mais il a été incapable de profiter de cette aubaine et De Minaur a pu conclure sur sa première balle de break. Le début du deuxième set fut un cauchemar avec un Riedi mené 5-0. Le Zurichois s'est battu pour éviter la roue de vélo. Il a bénéficié d'une balle de break à 5-2, mais finalement De Minaur a pu se reprendre.

Dans le troisième set, le Suisse a enlevé le premier jeu... avant de perdre les six suivants ! Le Zurichois a payé cher ses 9 doubles fautes et ses 39 erreurs directes.

Jackpot et 270 places gagnées

Mais cette défaite attendue sera sans doute très vite oubliée par le Zurichois, qui a effacé de la plus belle manière le souvenir de son abandon au 2e tour des qualifications de l'US Open 2024 et des deux opérations au genou droit qui ont suivi et l'ont mis sur la touche pour huit mois. Il a signé à New York son grand retour au premier plan, et gagnera 270 places au classement ATP lundi prochain (ainsi que 400'000 dollars, certes avant impôts).

Aux portes du top 100 (117e) en août 2024 après une première partie de saison marquée par deux titres et trois autres finales perdues sur le front des Challengers, Leandro Riedi n'est pourtant revenu aux affaires qu'en mai dernier. Le déclic est rapidement survenu, dès la fin juin, avec une première qualification pour le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon.

S'il n'avait pas pu enchaîner sur le gazon londonien, s'inclinant dès le 1er tour face à un invité britannique (Oliver Tarvet), il a en revanche su saisir sa chance à New York. Il a notamment fêté un succès probant - son premier face à un top 20 et son premier en cinq sets - sur le no 19 mondial Francisco Cerundolo qui a pourtant mené deux manches à zéro dans leur 2e tour.

En se hissant en 8e de finale, Leandro Riedi fait par ailleurs aussi bien que son «bourreau» de la finale du tableau junior de Roland-Garros 2020, Dominic Stricker, qui avait lui aussi atteint le 4e tour à New York en sortant des qualifications (en 2023). Le Zurichois espère surfer cette vague pour ne pas connaître le même destin que le Bernois, pour qui les ennuis de santé se sont enchaînés depuis son exploit dans la quatrième levée du Grand Chelem.