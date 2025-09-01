  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

US Open Retour sur terre brutal pour Leandro Riedi, fessé en 8es

Nicolas Larchevêque

1.9.2025

Le miracle n'a pas eu lieu pour Leandro Riedi (ATP 435) lundi en 8e de finale de l'US Open. Visiblement diminué sur le plan physique, le Zurichois de 23 ans n'avait pas les moyens de faire douter Alex De Minaur.

Keystone-ATS

01.09.2025, 18:47

01.09.2025, 18:54

Issu des qualifications, Leandro Riedi s'est incliné 6-3 6-2 6-1 en 1h35 devant le solide Australien, 8e mondial, pour son septième match disputé en l'espace de treize jours à New York. Il avait souligné à l'issue de son 3e tour, remporté en 29 minutes de jeu après que Kamil Majchrzak a jeté l'éponge, que sa jambe gauche le faisait de plus en plus souffrir et qu'il avait déjà dû «serrer les dents».

Leandro Riedi. «Il faudrait m'emmener à l'hôpital pour que j'abandonne»

Leandro Riedi«Il faudrait m'emmener à l'hôpital pour que j'abandonne»

Breaké et mené 3-1 dans le set initial, Riedi a réussi à prendre le service de son adversaire, mais il a été incapable de profiter de cette aubaine et De Minaur a pu conclure sur sa première balle de break. Le début du deuxième set fut un cauchemar avec un Riedi mené 5-0. Le Zurichois s'est battu pour éviter la roue de vélo. Il a bénéficié d'une balle de break à 5-2, mais finalement De Minaur a pu se reprendre.

Dans le troisième set, le Suisse a enlevé le premier jeu... avant de perdre les six suivants ! Le Zurichois a payé cher ses 9 doubles fautes et ses 39 erreurs directes.

Jackpot et 270 places gagnées

Mais cette défaite attendue sera sans doute très vite oubliée par le Zurichois, qui a effacé de la plus belle manière le souvenir de son abandon au 2e tour des qualifications de l'US Open 2024 et des deux opérations au genou droit qui ont suivi et l'ont mis sur la touche pour huit mois. Il a signé à New York son grand retour au premier plan, et gagnera 270 places au classement ATP lundi prochain (ainsi que 400'000 dollars, certes avant impôts).

Aux portes du top 100 (117e) en août 2024 après une première partie de saison marquée par deux titres et trois autres finales perdues sur le front des Challengers, Leandro Riedi n'est pourtant revenu aux affaires qu'en mai dernier. Le déclic est rapidement survenu, dès la fin juin, avec une première qualification pour le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon.

US Open. Leandro Riedi s'offre un premier 8e de finale en moins de 30 minutes

US OpenLeandro Riedi s'offre un premier 8e de finale en moins de 30 minutes

S'il n'avait pas pu enchaîner sur le gazon londonien, s'inclinant dès le 1er tour face à un invité britannique (Oliver Tarvet), il a en revanche su saisir sa chance à New York. Il a notamment fêté un succès probant - son premier face à un top 20 et son premier en cinq sets - sur le no 19 mondial Francisco Cerundolo qui a pourtant mené deux manches à zéro dans leur 2e tour.

En se hissant en 8e de finale, Leandro Riedi fait par ailleurs aussi bien que son «bourreau» de la finale du tableau junior de Roland-Garros 2020, Dominic Stricker, qui avait lui aussi atteint le 4e tour à New York en sortant des qualifications (en 2023). Le Zurichois espère surfer cette vague pour ne pas connaître le même destin que le Bernois, pour qui les ennuis de santé se sont enchaînés depuis son exploit dans la quatrième levée du Grand Chelem.

Les plus lus

Relation amoureuse cachée : le CEO de Nestlé évincé
Dangereuse faille : les utilisateurs de WhatsApp doivent agir immédiatement !
Carte de crédit : ces erreurs peuvent coûter beaucoup d’argent !
«Il y a eu des discussions fortes, ça ne sert à rien de mentir»
«Ça passe ou ça casse» - Cyril Hanouna a fait son grand retour à la TV