Ancien enfant prodige du tennis français, Richard Gasquet annonce dans les colonnes de «L’Equipe» sa prochaine retraite. Le Héraultais mettra un terme à sa carrière l’an prochain à Roland-Garros.

À 38 ans, Richard Gasquet annonce dans une interview à L'Équipe, disponible dans notre édition de ce jeudi, qu'il a décidé de mettre un terme à une carrière longue de 22 ans, à Roland-Garros, en mai 2025.https://t.co/ZBGF8tlm5p pic.twitter.com/6cm6hztrLL — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 9, 2024

Agé de 38 ans, Richard Gasquet se bat depuis des mois pour retrouver sa place dans le top 100 de l’ATP. Aujourd’hui 133e, l’ancien no 7 mondial restera dans les mémoires comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération avec notamment son revers à une main magnifique.

Triple demi-finaliste en Grand Chelem – Wimbledon 2007 et 2015 et US Open 2013 –, Richard Gasquet compte 16 titres à son palmarès, le premier en 2005 à Nottingham et le dernier en 2023 à Auckland et une victoire en Coupe Davis en 2017. Il reste, par ailleurs, le plus jeune joueur à avoir remporté un match sur le Circuit avec son succès en 2002 à 15 ans à Monte-Carlo contre l’Argentin Franco Squillari.

Richard Gasquet entend rester dans le milieu du tennis. Il devrait intégrer la Fédération française pour encadrer la relève.

