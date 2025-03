Cinq Français intégreront directement le tableau final du Masters 1000 de Monte-Carlo (7-13 avril), ont dévoilé mardi ses organisateurs. Ces derniers n'ont, en revanche, pas encore tranché sur la demande d'invitation du vétéran Richard Gasquet.

Richard Gasquet est toujours dans l’attente de son invitation pour Monte-Carlo. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Outre le finaliste de l'édition 2016 Gaël Monfils (42e mondial), Ugo Humbert (19e), Arthur Fils (21e), Giovanni Mpetshi Perricard (30e) et Alexandre Müller (44e) sont assurés de leur place dans le tableau final, a indiqué le directeur du tournoi David Massey lors d'une conférence de presse à Paris.

A quelques semaines de sa retraite sportive, qu'il prendra à l'issue de Roland-Garros (25 mai-8 juin), leur compatriote Richard Gasquet n'est en revanche pas encore certain d'accéder directement au tableau final. Le Biterrois de 38 ans est aujourd'hui classé 148e par l'ATP et doit donc espérer une invitation pour décrocher l'une des 56 places du tableau final sans passer par les qualifications.

«On a reçu sa demande de wild card (invitation, NDLR)», a fait savoir M. Massey. «On sait que c'est important pour lui de jouer ici une dernière fois», après avoir atteint en Principauté la demi-finale en 2005 et les quarts de finale en 2007, 2013 et 2018. Mais «on attend d'avoir toutes les demandes de wild cards» pour désigner les quatre heureux élus, a-t-il précisé.

Sinner, seul membre du top 10 absent

Les organisateurs du premier Masters 1000 sur terre battue de la saison pourront compter sur la présence de neuf des dix membres actuels du top 10. Seul l'Italien Jannik Sinner, suspendu jusqu'au 4 mai après un contrôle positif au clostebol (un anabolisant) en mars 2024, est absent.

Les vainqueurs des quatre dernières éditions, Stefanos Tsitsipas (2021, 2022, 2024) et Andrey Rublev (2023) seront donc de la partie, et l'Allemand Alexander Zverev (2e) en sera la tête de série no 1. Quarante-deux des 45 premiers joueurs mondiaux actuels sont inscrits au tournoi monégasque, selon les organisateurs.

Comme annoncé lors de l'édition 2024, marquée par plusieurs décisions arbitrales litigieuses, le Masters 1000 de Monte-Carlo se déroulera pour la première fois sans juges de ligne. Ces derniers seront remplacés par un système d'arbitrage automatisé.