Viktorija Golubic et Leandro Riedi sont les deux derniers Suisses à entrer en scène à l'US Open. Les deux Zurichois disputeront leur 1er tour mardi dès 19h heure suisse.

Keystone-SDA ATS

Parviendra-t-elle à briser la malédiction? Incapable de gagner le moindre match dans le tableau final à Flushing Meadows en sept apparitions, Viktorija Golubic (WTA 72) n'a qu'un objectif à l'heure d'aborder l'US Open 2025: passer enfin un tour à New York.

Ses chances de victoire paraissent bonnes. Elle affrontera la Française Loïs Boisson (WTA 46), demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros mais guère à l'aise sur les courts en dur. La Seelandaise Jil Teichmann a d'ailleurs battu Loïs Boisson la semaine dernière à Cleveland, au 1er tour.

Issu des qualifications, Leandro Riedi (ATP 435) espère quant à lui décrocher sa première victoire dans un tableau final en Grand Chelem, comme l'Argovien Jérôme Kym dimanche. Le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020 aura d'ailleurs un coup à jouer mardi.

Leandro Riedi se frottera au 1er tour à l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 66), avant tout un spécialiste de la terre battue, qui n'a gagné que deux matches en quatre participations à l'US Open. L'occasion est belle de faire mieux qu'à Wimbledon, où il avait été sorti au 1er tour après être sorti des qualifications.