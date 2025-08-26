  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Riedi et Golubic entrent en scène à New York

ATS

26.8.2025 - 04:00

Riedi et Golubic entrent en scène à New York - Gallery
Riedi et Golubic entrent en scène à New York - Gallery. Viktorija Golubic espère enfin passer un tour à Flushing Meadows

Viktorija Golubic espère enfin passer un tour à Flushing Meadows

Photo: ATS

Riedi et Golubic entrent en scène à New York - Gallery. Leandro Riedi vise un premier succès en Grand Chelem

Leandro Riedi vise un premier succès en Grand Chelem

Photo: ATS

Riedi et Golubic entrent en scène à New York - Gallery
Riedi et Golubic entrent en scène à New York - Gallery. Viktorija Golubic espère enfin passer un tour à Flushing Meadows

Viktorija Golubic espère enfin passer un tour à Flushing Meadows

Photo: ATS

Riedi et Golubic entrent en scène à New York - Gallery. Leandro Riedi vise un premier succès en Grand Chelem

Leandro Riedi vise un premier succès en Grand Chelem

Photo: ATS

Viktorija Golubic et Leandro Riedi sont les deux derniers Suisses à entrer en scène à l'US Open. Les deux Zurichois disputeront leur 1er tour mardi dès 19h heure suisse.

Keystone-SDA

26.08.2025, 04:00

Parviendra-t-elle à briser la malédiction? Incapable de gagner le moindre match dans le tableau final à Flushing Meadows en sept apparitions, Viktorija Golubic (WTA 72) n'a qu'un objectif à l'heure d'aborder l'US Open 2025: passer enfin un tour à New York.

Ses chances de victoire paraissent bonnes. Elle affrontera la Française Loïs Boisson (WTA 46), demi-finaliste surprise du dernier Roland-Garros mais guère à l'aise sur les courts en dur. La Seelandaise Jil Teichmann a d'ailleurs battu Loïs Boisson la semaine dernière à Cleveland, au 1er tour.

Issu des qualifications, Leandro Riedi (ATP 435) espère quant à lui décrocher sa première victoire dans un tableau final en Grand Chelem, comme l'Argovien Jérôme Kym dimanche. Le finaliste du tableau junior de Roland-Garros 2020 aura d'ailleurs un coup à jouer mardi.

Leandro Riedi se frottera au 1er tour à l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 66), avant tout un spécialiste de la terre battue, qui n'a gagné que deux matches en quatre participations à l'US Open. L'occasion est belle de faire mieux qu'à Wimbledon, où il avait été sorti au 1er tour après être sorti des qualifications.

Les plus lus

Selon Trump, beaucoup d'Américains «aimeraient avoir un dictateur»
Un symbole de la politique de Trump va être expulsé vers l'Ouganda
Locataires à l'affût du taux hypothécaire de référence en septembre