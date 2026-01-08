  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serena Williams - In the Arena Roger Federer : «C’est quelque chose que j’admire chez elle»

Nicolas Larchevêque

8.1.2026

La série «Serena Williams - In The Arena» retrace la carrière de la championne américaine de tennis, entre moments de gloire, doutes et tristesses. Roger Federer y fait notamment part de son admiration sur le parcours de la lauréate de 23 titres en Grand Chelem. Extrait.

Roger Federer admire le parcours de Serena Williams

Roger Federer admire le parcours de Serena Williams

Ne manquez pas la série «Serena Williams - In The Arena», qui retrace toute la carrière de la championne américaine de tennis, entre moments de gloire, doutes et tristesses. Retrouvez les 8 épisodes sur blue Zoom en janvier.

08.01.2026

Rédaction blue Sport

08.01.2026, 13:57

➡️🎾 Tout au long du mois de janvier, retrouvez les huit épisodes de la série «Serena Williams - In The Arena» en libre accès sur notre chaîne «blue Zoom».

Tennis. Serena Williams de retour ? Une hypothèse improbable mais plus impossible

TennisSerena Williams de retour ? Une hypothèse improbable mais plus impossible

Sur le même thème

C’est cadeau ! 5 minutes de la magie Federer à savourer

C’est cadeau ! 5 minutes de la magie Federer à savourer

Des échanges à couper le souffle, des revers prodigieux et des volées inimaginables ! Voici quelques highlights de la carrière exceptionnelle de Roger Federer...

16.12.2022

Les plus lus

Pourquoi le Groenland ? 4 choses à savoir sur ce territoire arctique
Les luxueux extras des contrôleurs de la Confédération
«Je n'arrivais plus...» : les confessions post-mortem de Claude-Inga Barbey
Collectes pour les victimes: attention aux arnaques!
Aucun journaliste déguisé en médecin n'a tenté de s'introduire à l'hôpital