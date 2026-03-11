Roger Federer est le 3'185e homme le plus riche du monde selon Forbes

La légende du tennis suisse Roger Federer a intégré la célèbre liste des milliardaires du magazine Forbes. La fortune du Bâlois est estimée à environ 1,1 milliard de dollars. Ses nombreux contrats publicitaires expliquent en grande partie cette réussite financière.

Roger Federer figure pour la première fois sur la liste annuelle des milliardaires de «Forbes». KEYSTONE

Une nouvelle étape financière pour Roger Federer. L’ancien numéro un mondial figure pour la première fois sur la liste des milliardaires publiée par le magazine américain Forbes.

Âgé de 44 ans, il apparaît à la 3185e place du classement, avec une fortune estimée à un peu plus de 1,1 milliard de dollars.

Le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem a atteint ce statut de milliardaire l’an dernier. Il est ainsi devenu le premier sportif milliardaire non américain. La superstar du football Cristiano Ronaldo a franchi ce cap peu après le Suisse.

Contrats publicitaires et investissements lucratifs

Au-delà de sa brillante carrière sur les courts, ce sont surtout ses nombreux contrats de sponsoring qui ont permis à Federer d’accumuler une telle fortune. Le Bâlois collabore avec des marques prestigieuses comme Rolex, Mercedes-Benz, Lindt ou encore Moët & Chandon.

Son passage de Nike à Uniqlo en 2018 lui a notamment rapporté plus de 240 millions de dollars. Le Suisse avait alors signé un contrat de dix ans avec la marque japonaise.

Un an plus tard, il a également investi dans la marque de chaussures suisse On, dont il détient environ 3% des actions.

En tête de la liste des milliardaires de Forbes figure toujours Elon Musk, avec une fortune estimée à 839 milliards de dollars. De son côté, le sportif le plus riche du monde se classe au 984e rang : l’ancien basketteur Michael Jordan, dont la fortune est évaluée à 4,3 milliards de dollars.

