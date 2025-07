Roger Federer et Rafael Nadal comme au bon vieux temps

Roger Federer s’est rendu à Manacor, sur l’île espagnole de Majorque, pour retrouver son ami et ancien rival Rafael Nadal. Ensemble, ils ont visité la «Rafa Nadal Academy» et se sont adonnés aux plaisirs du golf.

Andreas Lunghi Clara Francey

Plus qu’une rivalité légendaire qui a duré plus de 15 ans et donné lieu à 40 affrontements épiques, Roger Federer et Rafael Nadal partagent une profonde amitié.

Sur le court, les deux icônes du tennis se sont livrés des duels acharnés, poussant chacun l’autre dans ses derniers retranchements. Mais comme l’a récemment confié Nadal dans le cadre d’une campagne publicitaire, cette rivalité est toujours restée cantonnée au court : en dehors, c’est une véritable amitié qui s’est construite au fil des années et qui dure encore aujourd’hui.

Ils l’ont d’ailleurs souvent démontré, notamment lorsqu’il s’agissait de s’unir pour la bonne cause. En 2010, les «Matches for Africa», organisés au profit de la «Fondation Roger Federer», ont marqué les esprits. L’un de leurs moments les plus mémorables reste cette vidéo promotionnelle devenue culte, où les deux champions, incapables de garder leur sérieux, se prennent d’un fou rire incontrôlable.

En 2016, le Suisse avait rendu hommage à son ami espagnol en assistant à l’inauguration de la «Rafa Nadal Academy». Neuf ans plus tard, il est retourné sur les lieux, accueilli chaleureusement par son ami.

Sur les réseaux sociaux, Nadal a partagé plusieurs photos et vidéos de leurs retrouvailles, où l’on voit les deux légendes du tennis tout sourire. Les filles de Federer, qui avaient déjà eu l’occasion de s’entraîner à Manacor, étaient également présentes.

¿Te imaginas tener una foto con @RafaelNadal y @rogerfederer?



Así fue la visita de Roger a la academia: 👉🏻 https://t.co/0LKRjOXXvk pic.twitter.com/G11GSAn7pI — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) July 18, 2025

Au programme de cette visite : une balade à travers les installations de l’Academy et une partie de golf entre amis. Sur Instagram, Federer a même lancé un défi à ses fans en publiant une photo accompagnée du hashtag #Fedal et de cette question : «Qui veut nous affronter ?»

