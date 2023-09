«Roger Federer m’a pris par les sentiments»

Tombé avec les honneurs au 2e tour de l’US Open vendredi, Gaël Monfils (ATP 162) a dévoilé la suite de son programme qui passera notamment par la Laver Cup, la compétition orchestrée par Roger Federer.

A 37 ans, Gaël Monfils a démontré qu’il restait un joueur redoutable. Vaincu en quatre manches (6-4 6-3 3-6 6-1) par Andrey Rublev (ATP 8), le vétéran français s’est rassuré et peut aborder la suite de sa saison avec une certaine confiance.

En pleine possession de ses moyens physiquement, le Parisien a pris le temps d’évoquer son programme à venir : «Je jouerai l’UTS à Francfort, et la Laver Cup. Après je prendrai un break et je ne jouerai que des tournois indoor en fin d’année.»

Avant de préciser : «L’UTS, parce que Patrick (Mouratoglou, qui organise cette exhibition sur un format différent) m’a tendu la main en m’invitant quand j’étais blessé. Et la Laver Cup, c’est Rodge (Federer). J’avais envie de vivre ça, et il m’a pris par les sentiments. C’est mon gars. J’ai envie de kiffer, c’est bientôt la fin. Quand il m’a proposé, je lui ai dit : «Tu es sûr ? Je ne suis pas Top 10, quoi !» Ça m’a touché. Il a estimé que j’avais le niveau de jeu, et la personnalité. »

La présence de Gaël Monfils à Vancouver promet déjà de faire des étincelles. De quoi donner le sourire à Roger Federer qui ne pourra pas compter sur la présence de Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Andy Murray cette année.