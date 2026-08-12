Roger Federer n’est plus milliardaire. Selon «Forbes», l’ancienne star du tennis a vu sa fortune diminuée après la chute du cours de l’action de la marque «On» à la bourse de New York mardi.

Comme un revers qui finit dans le couloir. Roger Federer, qui était devenu milliardaire pour la première fois l’an dernier, ne fait plus partie de cette prestigieuse liste depuis mardi d’après «Forbes». Selon les estimations du magazine économique américain, la fortune du Bâlois de 45 ans ne se monte désormais «plus qu’à» 952,4 millions de dollars, soit environ 775 millions de francs suisses.

Cette baisse s’explique par la chute de l’action du fabricant suisse de vêtements et de chaussures de sport «On», chez qui Federer détient une participation d’environ 2,5%. Le cours de la marque haute gamme helvétique a perdu envrion 19% à la bourse de New York mardi après avoir annoncé un chiffre d’affaires net (environ 850 millions de francs) inférieur aux prévisions pour le deuxième trimestre.

Selon «Forbes», cette diminution représenterait une perte d’«au moins 52 millions de dollars» pour l’homme aux 20 titres en Grand Chelem, qui est investisseur et partenaire chez «On» depuis 2019. En 2025, le «Maestro» était devenu le premier sportif milliardaire non américain, avant que les footballeurs Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ne le rejoignent.