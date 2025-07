Roger Federer transfère son empire vers un paradis fiscal

Roger Federer a discrètement transféré le siège de son groupe d'entreprises à Wollerau, dans le canton de Schwytz, où la fiscalité est avantageuse. La légende du tennis s'est ainsi définitivement détachée de sa patrie bâloise sur le plan économique.

Roger Federer peut avoir le sourire : ses entreprises vont faire des économies d'impôts. IMAGO/Xinhua

Rédaction blue Sport Sven Ziegler

Roger Federer n'a pas seulement fait ses adieux au tennis, mais également de plus en plus à sa région d’origine du Leimental. L'ancien tennisman, aujourd'hui entrepreneur, a transféré le siège officiel de son groupe d'entreprises Tenro AG de Bottmingen (Bâle-Campagne) à Wollerau (Schwytz), un lieu connu pour ses faibles impôts sur les entreprises. C'est ce que rapporte «CH Media».

La commune de Bottmingen perd ainsi un nom éminent dans le registre du commerce. Certes, Federer n'y résidait plus personnellement depuis longtemps - sa famille vit actuellement dans les Grisons - mais ses entreprises étaient toujours enregistrées à l'adresse de son père.

Le fait qu'il quitte désormais aussi la région bâloise pour ses affaires est un indice clair d'une réorganisation optimisée sur le plan fiscal. Selon une comparaison de la société fiduciaire Nexova, l'impôt sur le bénéfice s'élève à environ 11,8% à Wollerau, contre près de 16% à Bottmingen.

Depuis son retrait du tennis professionnel, Federer ne cesse de développer ses activités commerciales. Dans le groupe Tenro, il regroupe ses droits de marque, ses participations et ses activités événementielles. Ce groupe comprend des sociétés telles que Tenro Event, organisateur de la Laver Cup, et Tenro Investments, qui gère des investissements tels que ceux dans la marque de chaussures de course «On».

Federer lui-même agit discrètement en arrière-plan. Dans les documents de l'entreprise, il apparaît presque exclusivement en tant que président de Tenro Holding. La responsabilité opérationnelle est assurée par le cabinet zurichois Niederer Kraft Frey. Format A AG, une fiduciaire spécialisée dans les clients privés fortunés, coordonne l'administration.

La fondation Roger Federer toujours à Bâle

La Roger Federer Foundation, qui soutient des projets éducatifs dans le monde entier, reste formellement enregistrée à Bottmingen, rapporte encore «CH Media». Toutefois, le bureau opérationnel se trouve également à l'adresse zurichoise de Format A.

Selon les dernières données, la fondation dispose d'une fortune d'environ 21 millions de francs, dont environ 9 millions ont été distribués pour des projets en 2024. La majeure partie du budget ne provient toutefois pas directement de Roger Federer lui-même.