Roger Federer : une mauvaise nouvelle avant les fêtes

Plusieurs oppositions empêchent la finalisation de la nouvelle propriété de Roger Federer à Rapperswil-Jona.

Roger Federer devra encore patienter avant de déménager sur les bords du lac de Zurich. ats

La construction de la nouvelle maison de Roger Federer à Kempraten près de Rapperswil-Jona traîne depuis un certain temps déjà. Cet hiver, la propriété aurait dû être terminée avec l'achèvement du hangar à bateaux. Mais cela ne sera pas possible, car deux oppositions ont été déposées contre le projet, comme le rapporte la «Linth-Zeitung».

L'une des oppositions provient d'une personne privée, l'autre de l'association «Rives Publiques». Cette dernière milite pour des chemins de rive publics plutôt que des constructions privées à proximité des lacs.

A l’encontre des lois fédérales

Il y a 20 ans déjà, le Conseil fédéral approuvait un chemin riverain entre Feldbach et Kempraten. Mais il n'a jamais été construit. «Rives Publiques» estime que tant que ce chemin n'est pas réalisé, aucune construction ne devrait être autorisée à proximité de la rive. Et le hangar à bateaux prévu par Roger Federer en fait partie.

On créerait un précédent avec cette autorisation, argumente le président de l'association, Victor von Wartburg. Dans une interview accordée au «Zürichsee-Zeitung», il précise : «De nombreux autres riverains du lac devraient ensuite obtenir le même droit que les Federer et pouvoir construire sur la rive». Mais cela irait à l'encontre des lois fédérales, cantonales et communales.

Federer et sa famille devront donc rester encore un peu plus longtemps à Valbella, dans les Grisons. L'ex-star du tennis a déjà vendu sa maison à Wollerau il y a longtemps et la construction d'un nouveau bâtiment sur un terrain à Herrliberg n'est plus prévue non plus.