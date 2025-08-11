  1. Clients Privés
Dans «un endroit spécial» Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !

Nicolas Larchevêque

11.8.2025

Roger Federer va ressortir sa raquette de tennis du placard le temps d’un match d’exhibition en double en octobre prochain à Shanghai. Le Bâlois de 44 ans sera accompagné de plusieurs stars chinoises.

Rédaction blue Sport

11.08.2025, 15:52

Retraité des courts de tennis depuis septembre 2022, le lauréat de 20 titres en Grand Chelem va participer au «Roger Federer & Friends Celebrity Doubles Match» le 10 octobre prochain sur le court central de la Qizhong Arena. Il jouera aux côtés des acteurs chinois Donnie Yen et Wu Lei, ainsi que de l’ancienne joueuse professionnelle Zheng Jie, qui avait atteint le 3e rang du classement mondial en 2006.

Roger Federer. «La presse suisse ne vous gonfle pas plus que vous ne l’êtes»

Roger Federer«La presse suisse ne vous gonfle pas plus que vous ne l’êtes»

«Je suis très heureux de revenir au Qizhong Stadium. Shanghai a toujours été un endroit spécial pour moi, avec des fans incroyables, des souvenirs inoubliables et un véritable amour pour le jeu», a déclaré Federer dans une vidéo diffusée par les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Cette rencontre, disputée en double, aura lieu en marge du tournoi Masters 1000 de Shanghai, qui se tiendra du 29 septembre au 12 octobre. La légende suisse, qui n’a plus joué depuis son double d’adieu avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup, a triomphé à deux reprises, en 2014 et 2017, dans la mégalopole asiatique. 

Les photos qui font plaisir. Roger Federer et Rafael Nadal comme au bon vieux temps

Les photos qui font plaisirRoger Federer et Rafael Nadal comme au bon vieux temps

Archive sur Roger Federer

C’est cadeau ! 5 minutes de la magie Federer à savourer

C’est cadeau ! 5 minutes de la magie Federer à savourer

Des échanges à couper le souffle, des revers prodigieux et des volées inimaginables ! Voici quelques highlights de la carrière exceptionnelle de Roger Federer...

16.12.2022

