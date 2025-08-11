Roger Federer va ressortir sa raquette de tennis du placard le temps d’un match d’exhibition en double en octobre prochain à Shanghai. Le Bâlois de 44 ans sera accompagné de plusieurs stars chinoises.

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Retraité des courts de tennis depuis septembre 2022, le lauréat de 20 titres en Grand Chelem va participer au «Roger Federer & Friends Celebrity Doubles Match» le 10 octobre prochain sur le court central de la Qizhong Arena. Il jouera aux côtés des acteurs chinois Donnie Yen et Wu Lei, ainsi que de l’ancienne joueuse professionnelle Zheng Jie, qui avait atteint le 3e rang du classement mondial en 2006.

«Je suis très heureux de revenir au Qizhong Stadium. Shanghai a toujours été un endroit spécial pour moi, avec des fans incroyables, des souvenirs inoubliables et un véritable amour pour le jeu», a déclaré Federer dans une vidéo diffusée par les organisateurs sur les réseaux sociaux.

Cette rencontre, disputée en double, aura lieu en marge du tournoi Masters 1000 de Shanghai, qui se tiendra du 29 septembre au 12 octobre. La légende suisse, qui n’a plus joué depuis son double d’adieu avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup, a triomphé à deux reprises, en 2014 et 2017, dans la mégalopole asiatique.

Archive sur Roger Federer