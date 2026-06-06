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Tennis Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre

ATS

6.6.2026 - 04:01

Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre – Gallery
Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre – Gallery. Maja Chwalinska peine à réaliser ce qui lui arrive lors de cette quinzaine exceptionnelle.

Maja Chwalinska peine à réaliser ce qui lui arrive lors de cette quinzaine exceptionnelle.

Photo: ATS

Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre – Gallery. En face, Mirra Andreeva se présente comme grande favorite.

En face, Mirra Andreeva se présente comme grande favorite.

Photo: ATS

Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre – Gallery
Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre – Gallery. Maja Chwalinska peine à réaliser ce qui lui arrive lors de cette quinzaine exceptionnelle.

Maja Chwalinska peine à réaliser ce qui lui arrive lors de cette quinzaine exceptionnelle.

Photo: ATS

Roland-Garros: Deux novices pour un premier titre – Gallery. En face, Mirra Andreeva se présente comme grande favorite.

En face, Mirra Andreeva se présente comme grande favorite.

Photo: ATS

Issue des qualifications, Maja Chwalinska (WTA 114) peut réaliser un exploit en finale (15h00). La Polonaise sera opposée à la Russe Mirra Andreeva, favorite pour remporter son premier Grand Chelem.

Keystone-SDA

06.06.2026, 04:01

La Polonaise de 24 ans, pour sa première apparition dans le tableau final de Roland-Garros, a réalisé un parcours jamais vu dans l'histoire du tournoi parisien depuis le début de l'ère Open en 1968. Pour la deuxième fois depuis cette époque (messieurs et dames confondus), une joueuse issue des qualifications s'est hissée en finale d'un tournoi du Grand Chelem, après la victoire d'Emma Raducanu à l'US Open 2021.

La vainqueure du tournoi WTA 125 de Montreux la saison dernière a survécu aux trois tours de qualifications avant d'enchaîner six victoires dans le tableau final. La dernière marche vers le titre sera toutefois la plus compliquée à franchir, tant Mirra Andreeva s'est montrée intouchable durant cette quinzaine.

A 19 ans, la prodige Sibérienne, 8e joueuse mondiale, est habituée à brûler les étapes. Demi-finaliste à Roland-Garros en 2024, elle a remporté en 2025 les WTA 1000 de Dubaï et d'Indian Wells pour s'installer durablement dans le top 10. Elle avait toutefois connu une grosse déception l'an dernier porte d'Auteuil, lorsqu'elle avait complètement perdu pied en quart de finale, sur un court Philippe-Chatrier entièrement acquis à la cause de son adversaire française, la demi-finaliste surprise Loïs Boisson (361e à l'époque).

Pour Chwalinska, qui grimpera au moins jusqu'à la 21e place mondiale après «Roland», ce parcours s'apparente déjà à un véritable conte de fées, elle qui ne savait plus comment payer son hôtel après sa victoire au troisième tour. Mais un titre pourrait l'immortaliser dans le palmarès d'un tournoi qui n'a sacré qu'une seule Polonaise, la quadruple lauréate et no 3 mondiale Iga Swiatek.

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