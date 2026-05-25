Adieux précoces mais émouvants : Wawrinka sorti au 1er tour !

Stan Wawrinka (ATP 113) a fait ses adieux à Roland-Garros lundi. Le Vaudois de 41 ans s'est incliné 6-3 3-6 6-3 6-4 face au Néerlandais Jesper de Jong, 106e mondial, au 1er tour du tournoi parisien.

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L'ex-no 3 mondial a manqué de réussite dans les moments-clés pour sa dernière sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, et ce malgré les encouragements d'un public français largement acquis à sa cause. Il n'a converti que deux de ses dix balles de break, insuffisant pour battre un joueur de seize ans son cadet.

Le «lucky-loser» néerlandais ressemblait pourtant à un adversaire plus abordable que le Français Arthur Fils (ATP 20), qui a déclaré forfait samedi. Après avoir perdu le premier set, Wawrinka a d'ailleurs bien réagi dans le deuxième malgré plusieurs balles de break manquées.

Le triple vainqueur en Grand Chelem a ensuite fait jeu égal jusqu'au bout d'un match qui a duré plus de trois heures. Mais il a concédé le break de trop tant dans la troisième que dans la quatrième manche.

L'interview de fin de match

Un message de Federer

A few of Stan Wawrinka's friends wanted to share a few words 🫶#RolandGarros pic.twitter.com/VbQ7kWwHXM — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2026

Les Suissesses cartonnent

Le carton plein se poursuit en revanche pour les Suissesses. Après Belinda Bencic, Jil Teichmann et Susan Bandecchi, c'est Viktorija Golubic qui a rallié le 2e tour du Grand Chelem parisien.

La Zurichoise de 33 ans (WTA 82) n'a pas traîné pour écarter la Hongroise Panna Udvardy (WTA 59). Elle s'est imosé 6-0 6-2 en à peine plus d'une heure de jeu.

Mardi, la Grisonne Simona Waltert (WTA 91) tentera de compléter le 1er tour parfait des représentantes de Swiss Tennis. Elle doit défier la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 36).