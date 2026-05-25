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Roland-Garros Adieux précoces mais émouvants : Wawrinka sorti au 1er tour !

ATS

25.5.2026 - 16:25

Stan Wawrinka (ATP 113) a fait ses adieux à Roland-Garros lundi. Le Vaudois de 41 ans s'est incliné 6-3 3-6 6-3 6-4 face au Néerlandais Jesper de Jong, 106e mondial, au 1er tour du tournoi parisien.

Keystone-SDA

25.05.2026, 16:25

25.05.2026, 16:59

L'ex-no 3 mondial a manqué de réussite dans les moments-clés pour sa dernière sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, et ce malgré les encouragements d'un public français largement acquis à sa cause. Il n'a converti que deux de ses dix balles de break, insuffisant pour battre un joueur de seize ans son cadet.

Roland-Garros. Forfait de dernière minute de Fils : Wawrinka change d'opposant

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Le «lucky-loser» néerlandais ressemblait pourtant à un adversaire plus abordable que le Français Arthur Fils (ATP 20), qui a déclaré forfait samedi. Après avoir perdu le premier set, Wawrinka a d'ailleurs bien réagi dans le deuxième malgré plusieurs balles de break manquées.

Le triple vainqueur en Grand Chelem a ensuite fait jeu égal jusqu'au bout d'un match qui a duré plus de trois heures. Mais il a concédé le break de trop tant dans la troisième que dans la quatrième manche.

L'interview de fin de match

Un message de Federer

Les Suissesses cartonnent

Le carton plein se poursuit en revanche pour les Suissesses. Après Belinda Bencic, Jil Teichmann et Susan Bandecchi, c'est Viktorija Golubic qui a rallié le 2e tour du Grand Chelem parisien.

Roland-Garros. Les Suissesses en liesse : Golubic se qualifie avec autorité !

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La Zurichoise de 33 ans (WTA 82) n'a pas traîné pour écarter la Hongroise Panna Udvardy (WTA 59). Elle s'est imosé 6-0 6-2 en à peine plus d'une heure de jeu.

Roland-Garros. Exploit de Susan Bandecchi ! Jil Teichmann frappe fort aussi

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Mardi, la Grisonne Simona Waltert (WTA 91) tentera de compléter le 1er tour parfait des représentantes de Swiss Tennis. Elle doit défier la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 36).

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