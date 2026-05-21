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Tennis Ruud dans le dernier carré à Genève

ATS

21.5.2026 - 17:03

Casper Ruud est en demi-finales du Geneva Open
Casper Ruud est en demi-finales du Geneva Open
ATS

Casper Ruud (ATP 17) est sans doute l'homme à battre dans le Geneva Open. Le Norvégien a rallié le dernier carré en dominant Alexei Popyrin (ATP 61) 6-4 6-3 jeudi en quart de finale.

Keystone-SDA

21.05.2026, 17:03

Tête de série no 6 du tableau, Casper Ruud a mis 72 minutes pour vaincre la résistance de l'Australien, tombeur la veille de Taylor Fritz (ATP 7). L'ex-no 2 mondial, triple finaliste en Grand Chelem, a rendu une copie d'excellente facture: aucune balle de break à négocier, et seulement 7 points perdus sur son service.

Le Norvégien, de retour dans le top 20 lundi après avoir atteint la finale du Masters 1000 de Rome dimanche dernier, vise un quatrième sacre sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives après ceux de 2021, 2022 et 2024. Il affrontera vendredi en demi-finale l'Argentin Mariano Navone (ATP 42), qui n'a laissé aucune chance à Jaume Munar (ATP 39) jeudi (6-2 6-2, mais en 1h35).

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