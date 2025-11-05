  1. Clients Privés
Masters WTA Rybakina impeccable, Anisimova crée la surprise, Swiatek à terre

ATS

5.11.2025 - 19:22

Amanda Anisimova a déjoué les pronostics en battant Iga Swiatek 6-7 (3/7) 6-4 6-2 à Ryad. Elle se qualifie pour les demies du Masters WTA où elle retrouvera Rybakina qui a dominé Alexandrova 6-4 6-4.

Keystone-SDA

05.11.2025, 19:22

05.11.2025, 22:14

Au terme d'un combat très équilibré pendant deux manches, la 4e joueuse mondiale, menée un set à zéro, a arraché un troisième set décisif en prenant le service de la no 2 mondiale pour le gain de la seconde manche sur le fil. Il s'agissait de la première mise en jeu perdue par l'une des deux joueuses de cette rencontre ultra serrée.

Dans la dernière manche, Anisimova a accru sa domination sur la gagnante de l'édition 2023 grâce à son jeu fait de puissance et d'audace, bien aidée par les erreurs au service de la Polonaise.

Avec cette victoire acquise après 2h37 de jeu, Anisimova termine 2e du groupe «Serena Williams» et affrontera vendredi la première du groupe «Steffi Graf».

Rybakina immaculée

Plus tôt, la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) avait pris la première place du groupe en battant la Russe Ekaterina Alexandrova 6-4 6-4, enchaînant une neuvième victoire d'affilée en cette fin de saison.

Contre Alexandrova, qui a remplacé en dernière minute l'Américaine Madison Keys, terrassée par un virus et forfait, Rybakina a été clinique: elle a exploité la seule balle de break qu'elle s'est procurée dans le premier set, à 4-4 pour remporter ensuite la manche en 35 minutes.

Masters WTA. Sabalenka à un souffle des demi-finales, Gauff se relance

Masters WTASabalenka à un souffle des demi-finales, Gauff se relance

Elle a ensuite pris deux fois le service adverse dans la seconde manche, mais elle a laissé Alexandrova revenir à 5-4 et avoir deux balles de 5-5, avant de finir par s'imposer en 1h14.

En grande forme

Rybakina a été la dernière à se qualifier pour ce Masters, grâce à un mois d'octobre tonitruant où elle a enchaîné un quart de finale au WTA 1000 de Wuhan, un titre au WTA 500 de Ningbo, avant de déclarer forfait pour sa demi-finale à Tokyo, se sachant alors assurée d'aller à Ryad.

Riyad. Rybakina domine Swiatek et se rapproche des demi-finales

RiyadRybakina domine Swiatek et se rapproche des demi-finales

Elle affrontera vendredi en demi-finale la deuxième du groupe «Steffi Graf». Dans ce groupe, l'Américaine Jessica Pegula affronte jeudi l'Italienne Jasmine Paolini, déjà éliminée, et la Bélarusse Aryna Sabalenka est opposée à l'Américaine Coco Gauff.

