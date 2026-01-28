  1. Clients Privés
Tennis Rybakina écarte Swiatek et retrouvera Pegula en demie

ATS

28.1.2026 - 06:24

Rybakina écarte Swiatek et retrouvera Pegula en demie - Gallery
Rybakina écarte Swiatek et retrouvera Pegula en demie - Gallery. Elena Rybakina a battu Iga Swiatek en quarts à Melbourne

Elena Rybakina a battu Iga Swiatek en quarts à Melbourne

Photo: ATS

Jessica Pegula figure pour la première fois en demi-finales à Melbourne

Jessica Pegula figure pour la première fois en demi-finales à Melbourne

Photo: ATS

Rybakina écarte Swiatek et retrouvera Pegula en demie - Gallery
Rybakina écarte Swiatek et retrouvera Pegula en demie - Gallery. Elena Rybakina a battu Iga Swiatek en quarts à Melbourne

Elena Rybakina a battu Iga Swiatek en quarts à Melbourne

Photo: ATS

Rybakina écarte Swiatek et retrouvera Pegula en demie - Gallery. Jessica Pegula figure pour la première fois en demi-finales à Melbourne

Jessica Pegula figure pour la première fois en demi-finales à Melbourne

Photo: ATS

Elena Rybakina (WTA 5) s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie en écartant Iga Swiatek (WTA 2). La Kazakhe retrouvera Jessica Pegula (WTA 6) jeudi pour une place en finale.

Keystone-SDA

28.01.2026, 06:24

Finaliste malheureuse à Melbourne en 2023, Elena Rybakina s'est imposée 7-5 6-1 devant Iga Swiatek, qui espérait bien décrocher le dernier trophée majeur manquant à son palmarès. «Je suis très contente de cette victoire, dans une si belle ambiance», a déclaré la toujours très retenue joueuse d'origine russe, qui avait perdu quatre de ses cinq matchs contre la Polonaise l'an dernier.

«J'ai essayé d'être agressive mais dans le premier set, je n'ai pas très bien servi. Dans le second, j'étais plus détendue et mon service a été plus efficace. Mon service m'aide beaucoup alors j'espère que ça va continuer comme ça», a ajouté la championne de Wimbledon 2022.

Iga Swiatek échoue donc encore à atteindre la finale de l'Open d'Australie, où elle n'a pas fait mieux que les demi-finales, en 2022 et 2025. Mercredi, la Polonaise a tenté de faire jouer Elena Rybakina, de lui imposer une filière longue pour la faire sortir de sa zone de confort où sa puissance lui permet de gagner les points en un minimum de frappes. Sans succès au final.

Elena Rybakina jouera sa première demi-finale en Grand Chelem depuis Wimbledon 2024, sa quatrième au total. Elle a terminé la saison 2025 en trombe avec le titre aux Masters, et est la joueuse ayant remporté le plus de victoires remportées depuis Wimbledon (36 en comptant celle contre Swiatek mercredi).

Pegula stoppe Anisimova

La Kazakhe se frottera jeudi en demi-finale à Jessica Pegula, laquelle a battu sa compatriote Amanda Anisimova (WTA 4) 6-2 7-6 (7/1) mercredi en quarts de finale. «C'est super. C'est ici que j'avais percé en jouant mes trois premiers quarts de finale de Grand Chelem, mais c'est à l'US Open que j'avais réussi à aller plus loin. J'attendais de réussir à le faire ici», a commenté Jessica Pegula.

L'Américaine accède en effet à 31 ans pour la première fois au dernier carré de l'Open d'Australie, où elle a échoué trois fois d'affilée en quarts (2021, 2022, 2023). Elle a déjà joué une finale de Grand Chelem, à l'US Open en 2024, et une demi-finale l'an dernier à New York. Quant à Amanda Anisimova, elle restait sur deux finales majeures à Wimbledon et l'US Open l'an dernier.

