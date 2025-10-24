Elena Rybakina est la huitième joueuse à compléter le tableau des Masters WTA à Ryad, en Arabie Saoudite. La Kazakhe a obtenu le dernier ticket grâce à sa qualification pour les demi-finales à Tokyo.

Elena Rybakina est la huitième joueuse à compléter le tableau des Masters WTA à Ryad. IMAGO/ZUMA Press Wire

Auparavant, outre la Biélorusse Aryna Sabalenka, la Polonaise Iga Swiatek et l'Italienne Jasmine Paolini, quatre joueuses américaines s'étaient qualifiées pour le tournoi de fin d'année (du 1er au 8 novembre).

Il s'agit de la tenante du titre Coco Gauff, d'Amanda Anisimova, de Jessica Pegula et de Madison Keys. Belinda Bencic, 12e au classement, a manqué de peu sa deuxième qualification après 2019.