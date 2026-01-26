La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 5) n'a pas tremblé face à la Belge Elise Mertens (WTA 21). Elle a remporté leur confrontation 6-1 6-3 lundi en 8es de finale de l'Open d'Australie.

Quarterfinal bound once more ⏭️



Elena Rybakina plays brilliantly to defeat Mertens 6-1 6-3 on MCA. This marks her seventh career Grand Slam quarterfinal, and she extends her record against Belgian opposition to 14-1.#AO26 pic.twitter.com/ygUu7TNNzr — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«J'ai beaucoup mieux joué aujourd'hui qu'au tour précédent. J'ai bien servi», a commenté la Kazakhe de 26 ans qui a terminé avec 65% de premières balles de service passées et 10 aces. Vainqueur de Wimbledon en 2022 et finaliste à Melbourne en 2023, elle affrontera la Polonaise Iga Swiatek (WTA 2), qui a facilement vaincu l'Australienne Maddison Inglis (WTA 168) 6-0 6-3, pour tenter de rallier le dernier carré.

Après un premier set à sens unique au début duquel Rybakina a dû sauver la seule balle de break contre elle de la partie, Mertens lui a donné un peu plus la réplique dans le second. Mais la Kazakhe a réussi le break pour mener 3-2 et a conclu sur sa deuxième balle de match.