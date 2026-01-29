  1. Clients Privés
Open d’Australie Elena Rybakina, qualifiée pour la finale, aura le droit à sa revanche

ATS

29.1.2026 - 13:13

Elena Rybakina (WTA 5) défiera Aryna Sabalenka (WTA 1) samedi en finale de l'Open d'Australie, pour un «remake» de la finale de l'édition 2023 gagnée par la Bélarusse. La Kazakhe a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 6) 6-3 7-6 (9/7) en demi-finale.

Keystone-SDA

29.01.2026, 13:13

29.01.2026, 14:29

La lauréate de Wimbledon 2023 a eu besoin de 100 minutes pour boucler cette rencontre. Elle aurait dû s'imposer plus largement, mais son bras a tremblé au moment de négocier ses trois premières balles de match à 6-3 5-3 à la relance.

Elena Rybakina (26 ans) a aussi servi à deux reprises en vain pour le gain du match, à 5-4 et 6-5. Elle a même dû effacer deux balles d'égalisation à un set partout dans le tie-break, à 6/5 et 7/6. Mais elle a sorti le grand jeu à cet instant, réussissant un ace et un service gagnant sur les deux derniers points du match.

La Kazakhe abordera en confiance la finale. Elle a remporté 19 des 20 matches qu'elle a disputés sur le circuit depuis la mi-octobre, conquérant le titre à Ningbo et dans le Masters WTA. Et elle reste sur neuf victoires d'affilée face aux membres du Top 10, dont une en finale du dernier Masters face à Aryna Sabalenka.

Open d’Australie. Un petit air de déjà-vu : Aryna Sabalenka à nouveau en finale

Open d’AustralieUn petit air de déjà-vu : Aryna Sabalenka à nouveau en finale

