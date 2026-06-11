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Sa partenaire se blesse La poisse pour Serena Williams, contrainte de déclarer forfait

ATS

11.6.2026 - 12:55

Le parcours au Queen's de Serena Williams s'est arrêté net après un seul match. Sa partenaire de double Victoria Mboko a déclaré forfait jeudi pour blessure.

Le retour de Serena Williams à Londres n'aura duré que le temps d'une rencontre en double.
Le retour de Serena Williams à Londres n'aura duré que le temps d'une rencontre en double.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.06.2026, 12:55

11.06.2026, 12:59

Contrainte à l'abandon pour un problème au genou gauche mercredi au premier tour du simple, Mboko a officialisé son forfait jeudi matin. Au premier tour du double, la paire américano-canadienne Williams-Mboko avait défait Nicole Melichar-Martinez/Erin Routliffe 7-6 6-2.

Quatre ans après, elle gagne. Serena Williams réussit son retour à 44 ans au Queen’s

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Il s'agissait du premier match sur le circuit professionnel de Serena Williams (44 ans), la championne aux 23 titres du Grand Chelem de retour sur les courts cette semaine, depuis septembre 2022. Son association avec la neuvième mondiale, âgée de 19 ans, avait parfaitement fonctionné.

Williams, qui s'est donné du temps avant de décider de revenir ou non en simple, devrait rejouer dès la semaine prochaine à Berlin. Le nom de sa partenaire en Allemagne n'a pas encore été dévoilé.

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